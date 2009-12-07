383 هزار نفر در کرج سهام عدالت دریافت کردند

مدیرعامل سهام عدالت کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کسانی که سهام عدالت خود را دریافت کردند شامل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، روستاییان و عشایر، فرهنگیان اعم از بازنشسته و مشغول به کار، کارمندان لشکری و کشوری و تحت پوشش تامین اجتماعی، خبرنگاران و بیماران خاص و... می شوند.

اکبر حیدری عنوان کرد: سود سهام عدالت به مبلغ 80 هزار تومان برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و روستاییان و عشایر و بیش از 85 درصد سود سهام فرهنگیان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار شهری که شهریور ماه امسال ثبت نام کردند دو ماه دیگر دعوتنامه سهام تحویل می گیرند.

حیدری خاطرنشان کرد: کارگران هم اعم از روزمزد، ساختمانی و تحت پوشش تامین اجتماعی ثبت نام انجام نشده اما به زودی طی اطلاعیه ای زمان و مکان آن اعلام می شود.

وی ادامه داد: پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان و کارمندان نیز به زودی آغاز می شود و برای دریافت سود سهام عدالت نیاز به مراجعه به هیچ سازمان یا مکانی نیست، شماره حسابهای کارمندان در اختیار شرکت سازمان خصوصی سازی قرار دارد و به حساب بانکی آنها واریز می شود.

این مسئول بیان داشت: کسانی که دعوتنامه سهام عدالت (برگه آبی رنگ) دریافت کردند برای ثبت نام نهایی اطلاعات و مهر کردن برگه خود تا 25 آذر باید به آدرس مندرج در دعوتنامه مراجعه کنند.

مدیرعامل تعاونی سهام عدالت کرج بیان داشت: مشمولین سهام عدالت کرج 551 هزار و 171 نفر هستند که از این تعداد 382 هزار و 935 نفر رسید سهام عدالت دریافت کردند.