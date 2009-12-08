18600 ولادت در کرج به ثبت رسیده است

رئیس ثبت احوال کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: 18 هزار و 603 ولادت در هشت ماهه اخیر در ثبت احوال به ثبت رسیده است که از این تعداد 9 هزار و 119 دختر و 9 هزار و 484 پسر بوده است.

محمود محرابی اظهار داشت: همچنین از ابتدای سال 88 چهار هزار و 171 مورد فوت به ثبت رسیده است که هزار و 684 زن و دو هزار و 487 آن مرد بوده است.

وی عنوان کرد: در همین مدت 12 هزار و 103 ازدواج و سه هزار و 196 طلاق نیز در اداره ثبت احوال کرج به ثبت رسیده است.

این مسئول یادآور شد: علاوه بر ثبت احوال مرکزی سه ناحیه دیگر برای رفاه حال شهروندان در مناطق فردیس، چهارراه طالقانی، کوچه میرزایی، ساختمان آپادانا، داخل محوطه ساختمان جدید شهرداری منطقه سه نیز راه اندازی شده است و شهروندان برای انجام امور خود مجبور به مراجعه به ساختمان مرکزی نیستند.