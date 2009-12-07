به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای آخرین گروه رقابت‌های مقدماتی فوتبال زیر 19 سال آسیا در حالی از عصر فردا(سه شنبه) به میزبانی ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود که با از انصراف دو تیم لبنان و ترکمنستان، از بین 3 تیم ایران، ازبکستان و پاکستان دو تیم می توانند جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را از آن خود کنند.

در این بین تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان در نخستین مسابقه این مرحله عصر فردا (سه شنبه) به دیدار پاکستان می رود، دیدار با تیمی ناشناخته که پیروزی در آن راه صعود این تیم را به مسابقات مرحله نهایی هموار کند.

به نظر می رسد در این دیدار دوستی در ترکیب اصلی تیمش از بازیکنان تیم زیر 16 سال که در جام جهانی نوجوانان به میدان رفتند، استفاده کند.

دیدار با پاکستان شروع جدید شاگردان علی دوستی در رده دیگر تیم‌های پایه یا همان جوانان است و دیدار فردا نشان می دهد آنها می توانند همانند تیم فوتبال زیر 16 سال با قدرت در مسابقات انتخابی و نهایی به میدان رفته و موفقیت‌های گذشته خود در رده نوجوانان را تکرار کند.

برنامه رقابت‌های مقدماتی فوتبال زیر 19 سال آسیا در گروه D به شرح زیر است:

سه شنبه - 17/9/88

* ایران - پاکستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تهران

پنج‌شنبه - 19/9/88

* پاکستان - ازبکستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تهران

شنبه - 21/9/88

* ایران - ازبکستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تهران

از سوی دیگر طبق دیدارهای برگزار شده در سایر گروه‌ها، تاکنون تیم‌های اردن و یمن از گروه یک، امارات و سوریه از گروه 2، عراق و عربستان از گروه 3، کره جنوبی، تایلند و ویتنام(بهترین تیم سوم گروه‌های 7 گانه) از گروه 5، ژاپن و استرالیا از گروه 6 و چین و کره شمالی از گروه 7 به مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی قهرمانی زیر 19 سال(جوانان) آسیا صعود کرده اند.