واکسیناسیون دامی علیه بیماری هاری در کرمان آغاز شد

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: واکسیناسیون دامهای استان کرمان علیه بیماری هاری ماه جاری آغاز شده است.

وی گفت: در این مرحله دامهای شمال استان علیه این بیماری واکسینه می شوند.

کاظمی نیا تصریح کرد: به دلیل شیوع بیماری هاری در چند منطقه استان و به دنبال آن خرید 40 هزار دوز واکسن هاری از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و با استفاده از توان بخش دولتی و خصوصی واکسیناسیون دامهای مناطق شمالی کرمان با اولویت شعاع قرنطینه مناطق درگیر انجام می شود.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی کرمان بر این اساس 14 هزار قلاده سگ و 30 هزار راس نشخوار کننده در استان علیه این بیماری مشترک و مهلک مایه کوبی می شوند.

وی با اشاره به عوارض و علائم این بیماری در دام اظهار داشت: بیماری هاری یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که با گاز گرفتن حیوان آلوده به ویروس عمدتا گوشت خوار وحشی مثل روباه، شغال و گرگ به دیگر حیوانات و همچنین انسان منتقل می شود.

وی افزود: دامداران باید با مشاهده علائم بیماری که مهمترین آنها بی قراری و حالت تهاجمی، گاز گرفتن اشیا، نعره زدن و ریزش بزاق و در شرایط پیشرفته فلج و ترس از نور است هر چه سریعتر به کارشناسان منطقه گزارش کنند.