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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

واکسیناسیون دامی علیه بیماری هاری در کرمان آغاز شد

واکسیناسیون دامی علیه بیماری هاری در کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی کرمان از آغاز طرح واکسیناسیون دامهای استان علیه بیماری هاری در استان خبر داد.

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: واکسیناسیون دامهای استان کرمان علیه بیماری هاری ماه جاری آغاز شده است.

وی گفت: در این مرحله دامهای شمال استان علیه این بیماری واکسینه می شوند.

کاظمی نیا تصریح کرد: به دلیل شیوع بیماری هاری در چند منطقه استان و به دنبال آن خرید 40 هزار دوز واکسن هاری از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و با استفاده از توان بخش دولتی و خصوصی واکسیناسیون دامهای مناطق شمالی کرمان با اولویت شعاع قرنطینه مناطق درگیر انجام می شود.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی کرمان بر این اساس 14 هزار قلاده سگ و 30 هزار راس نشخوار کننده در استان علیه این بیماری مشترک و مهلک مایه کوبی می شوند.

وی با اشاره به عوارض و علائم این بیماری در دام اظهار داشت: بیماری هاری یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که با گاز گرفتن حیوان آلوده به ویروس عمدتا گوشت خوار وحشی مثل روباه، شغال و گرگ به دیگر حیوانات و همچنین انسان منتقل می شود.

وی افزود: دامداران باید با مشاهده علائم بیماری که مهمترین آنها بی قراری و حالت تهاجمی، گاز گرفتن اشیا، نعره زدن و ریزش بزاق و در شرایط پیشرفته فلج و ترس از نور است هر چه سریعتر به کارشناسان منطقه گزارش کنند.

وی تاکید کرد: دامدارانی که به هر نحو دامهایشان با محیط اطراف و حیوانات وحشی در تماس هستند مانند سگهای گله باید به واکسیناسیون آن جهت پیشگیری اقدام کنند.

کد مطلب 995198

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