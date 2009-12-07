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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

"فصلها" منتشر شد

"فصلها" منتشر شد

مجموعه داستان "فصلها" نوشته آناهیتا موسوی از سوی انتشارات فرهنگ ایلیا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 5 داستان کوتاه از این نویسنده با عناوین "اقاقیا"،"ریشه‌هایی که در سرت روییدند"، "تناقض"، مردی با جیبهای احمقانه‌ که موهایش را از پشت می‌بست" و "بازگشت" است.

در یکی از داستانهای کتاب می‌خوانیم :حالا در سی و یک‌ سالگی به این فکر می‌کنم که اوضاع نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر از سابق هم شده ‌است. در بیست سالگی امید داشتم که گذشت زمان می‌تواند همه چیز را حل کند، زندگی جهت خواهد گرفت و به سمت و سویی خواهد رفت که خودم می‌خواستم، دانشکده تمام خواهد شد و بعد کار و موفقیت و زندگی آرام. اما زمان هیچ چیز را حل نکرده بود که بر رخوت و کسالت زندگی نیز افزوده بود.

اغلب داستانهای مجموعه "فصلها" از زندگی روزمره می‌گوید واز ملالی که در  پشت عادتهای آن نهفته است؛ در شرح این ملالها نگاه  نویسنده اثر با بیان جزئیات وقایع، بیش از همه خود را نشان می‌دهد.

مجموعه داستان "فصلها" با شمارگان 1100 نسخه در 77  صفحه منتشر شده ‌است.

 

کد مطلب 995215

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