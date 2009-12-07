رئال مادرید و میلان در التهاب صعود / یووه در خطر حذف

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید ، صدرنشین گروه سوم رقابت ها، در دیداری دشوار در فرانسه به مصاف مارسی می رود. شکست این تیم و پیروزی میلان مقابل زوریخ می تواند به حذف پرافتخارترین تیم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا منجر شود. میلان هم باید تنها به پیروزی در سوییس فکر کند در غیر اینصورت تکلیف صعود این تیم را رئال باید معین کند.

یوونتوس در گروه نخست رقابت ها کار دشواری در زمین خود مقابل بایرن مونیخ دارد. شکست مقابل نماینده آلمان منجر به حذف این تیم از دور رقابت ها خواهد شد. بوردو فرانسه پیش از این جواز صعود به مرحله حذفی رقابت ها را گرفته است.

گروه A:

* یوونتوس ایتالیا - بایرن مونیخ آلمان

* مکابی حیفا - بوردو فرانسه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- بوردو 5 4 1 - 13 2- یوونتوس 5 2 2 1 8 3- بایرن مونیخ 5 2 1 2 7 4- مکابی حیفا 5 - - 5 0

گروه B :

* بشیکتاش ترکیه - زسکا مسکو روسیه

* ولفسبورگ آلمان - منچستریونایتد انگلیس

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- منچستریونایتد 5 3 1 1 10 2- ولفسبورگ 5 2 1 2 7 3- زسکا مسکو 5 2 1 2 7 4- بشیکتاش 5 1 1 3 4

گروه C:

* زوریخ سوییس - میلان ایتالیا

* مارسی فرانسه - رئال مادرید اسپانیا

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- رئال مادرید 5 3 1 1 10 2- میلان 5 2 2 1 8 3- مارسی 5 2 1 2 7 4- زوریخ 5 1 - 4 3

گروه D:

* آتلتیکو مادرید اسپانیا - پورتو پرتغال

* چلسی انگلیس - آپوئل قبرس