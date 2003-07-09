شيخ عطار : در پذيرش پروتكل الحاقي بايد منافع ملي مدنظر قرار گيرد

وي در گفتگويي با خبر نگار سياسي مهر افزود : اين سفر در راستاي شفاف سازي فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران و رفع سوء تفاهمات بوجود آمده بين كشورمان و آژانس بين المللي انرژي اتمي است .

شيخ عطار تاكيد كرد : پذيرش پرتكل الحاقي منوط به رفتار متقابل جامعه جهاني با جمهوري اسلامي ايران است و اگر هدف محدود كردن ايران براي استفاده از دانش و فناوري هسته اي باشد پذيرش ان نمي تواند با منافع ملي سازگار باشد .

وي تاكيد كرد : فلسفه وجودي پيمان N. P. T و پروتكل الحاقي و پيمان جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي بود ، زمان امضاء پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي بر اين باور بوديم كه اين پيمان نمي تواند به عنوان يك اهرم فشار عليه ما استفاده شود اما در طول چند ماه اخير رفتارهايي را كه برخي از كشورها در جهت منافع و سياستها آمريكا انجام مي دهند اين شائبه را در ذهن ما ايجاد كرده است كه پروتكل 2+ 93 نيز به عنوان اهرم فشار سياسي از طرف آمريكا است كه سعي دارد سياستهاي خصمانه خود را در قبال جمهوري اسلامي ادامه دهد .

شيخ عطار تصريح كرد : بايد اين شائبه از ذهن مقامات كشورمان به عنوان يك اهرم سياسي پاك شود و ما بايد قبل از پيوستن به پروتكل الحاقي به اين نكته توجه كنيم تا چه حد اين مسئله مي تواند در تضمين منافع ملي ما دخيل باشد و اگر احساس شود پيوستن به آن منافع ملي را تحت الشعاع قرار مي دهد بايد پذيرش پروتكل را به رفع محدوديت ها منوط كنيم .