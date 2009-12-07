دربهای مرکز فوق تخصصی گوارش کرمان همچنان بسته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه استفاده بهینه از امکانات به خصوص در بخش درمان و بهداشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما دربهای بیمارستان فوق تخصصی گوارش، ریه و کبد شهر کرمان با ظرفیت 40 تخت همچنان به روی بیماران کرمانی بسته است.

نکته قابل اهمیت، گذشت 10 سال از اتمام ساخت این مجموعه و راکد ماندن امکانات و تجهیزات و همچنین مستهلک شدن ساختمان این بیمارستان با زیر بنای سه هزار و 700 متر مربع می باشد.

به گفته رئیس مجمع خیرین استان کرمان ساخت این بیمارستان از 25 سال قبل توسط خیریه جواد الائمه آغاز شد و در نهایت 10 سال قبل ساخت آن به پایان رسیده است اما به دلایلی بیمارستان پس از گذشت سالها همچنان افتتاح نشده است.

علی شمسی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان افزود: در صورت همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همچنین خیریه جواد الائمه و طبق مذاکرات صورت گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، می توان از این مرکز به عنوان بیمارستان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استفاده کرد.

وی افزود: هدف مجمع خیرین سلامت، رفع این مشکل لاینحل پس از گذشت 10 سال و ارتقای سطح امکانات بهداشتی و سلامت استان است و می تواند گام موثری نیز در راستای ارتقاء سطح خدمات آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرمان باشد.

وی افزود: خیرین استان کرمان آماده سرمایه گذاری در راستای حل مشکلات این مرکز هستند.

رئیس بیمارستان شفای کرمان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان گفت: این بیمارستان با 40 تخت درمانی و همچنین سه هزار و 700 متر مربع زیر بنا می تواند نقش موثری در خدمات درمانی کرمان ایفاء کند.

حسین علی ابراهیمی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این مجموعه وجود سه میلیارد ریال بدهی بیمارستان است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش سوختگی بیمارستان شفا به دلیل نوع ساختار این بخش مورد پسند نیست و برای ارتقاء خدمات به روز این بخش نیاز به ساختار مناسب داریم، پیشنهاد واگذاری این بیمارستان به بیمارستان شفا و تاسیس بخش سوختگی کرمان را در این مجموعه کردیم.

ابراهیمی با اشاره به تعطیلی بیمارستان "خداداد مهرابی" به عنوان بیمارستان تخصصی سوختگی کرمان گفت: این بیمارستان می تواند این خلاء را برطرف کند و ما نیز آماده همکاری در این خصوص هستیم.

رئیس بیمارستان شفای کرمان اضافه کرد: در زمان ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی کرمان صحبتهایی در خصوص این امر صورت گرفت و دکتر زاهدی نیز با پیشنهاد مطرح شده موافقت کرد اما در نهایت خیریه جواد الائمه خواستار تاسیس بخش قلب به جای بخش سوختگی در این بیمارستان شد.

وی گفت: معمولا بیماران سوختگی از اقشار ضعیف جامعه و نیازمند هستند و در صورت تاسیس مرکز سوختگی این مرکز می تواند خدمات ارزنده تری ارائه دهد و به عنوان یک عمل خداپسندانه نیز از سوی خیریه جواد الائمه مد نظر قرار گیرد.

ابراهیمی افزود: بیمارستان شفا برای تامین نیروی مورد نیاز این بیمارستان و تامین امکانات نیز مشکلی ندارد.

در حالی این دو راه حل را برای معضل 10 ساله بیمارستان پیشنهاد می شود که مسئولان خیریه جواد الائمه دلیل راه اندازی نشدن این بیمارستان را صدور نشدن مجوز راه اندازی اعلام کرده اند و گفته اند اگر مجوز این بیمارستان داده شود طی ماههای آینده بیمارستان افتتاح می شود.

اما سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این زمینه می گوید: مشکل این بیمارستان مجوز نیست زیرا مجوز بیمارستان صادر شده است، اما به دلیل عدم استفاده از مجور طی سالهای متمادی مجوز سوخت شده است که امکان تمدید آن وجود دارد اما راه اندازی بیمارستان نیاز به اراده و پشتکار دارد.

اظهارات مسئولان در خصوص این بیمارستان درحالی ادامه دارد که پس از گذشت 10 سال از ساخت این بیمارستان، ساختمان و امکانات بیمارستان در حال مستهلک شدن هستند و لزوم دخالت مدیریت استان برای حل این مشکل احساس می شود که در نهایت با تدیبر ویژه این امکان بهداشتی در اختیار بیماران قرار گیرد.

راکد ماندن تاسیسات و تجهیزات ماندن این بیمارستان و بسته بودن درهای آن به روی بیماران در حالی است که که هم اکنون کرمان بیمارستان فوق تخصصی گوارش، ریه و کبد ندارد و خلاء بیمارستان تخصصی سوختگی نیز احساس می شود.