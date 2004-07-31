ميانگين در آمد آمريكائي ها كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه " تورنتو استار" چاپ كانادا اداره درآمدهاي داخلي آمريكا در گزارش روزچهارشنبه خود اعلام كرد كه ميانگين درآمد هر آمريكائي در بين سالهاي 2000 الي 2002 به ميزان 2/9 در صد كاهش يافته است .

گزارش يك شركت معتبر و درجه يك دولتي نيز كه همين روز منتشر شده حاكي است ميانگين پرداخت به مديران عامل 500 شركت مهم آمريكائي ، در سال گذشته،20 در صد افزايش يافته است.

با توجه به آمارهاي اخير در خصوص بيكاري در آمريكا ، به نظر ميرسد اين مسئله كه سياست بوش "ثروتمندان را ثروتمندتر و فقراء را فقير تر كرده" ، در آستانه انتخابات تبديل به يكي از شعارهاي دموكراته در حوزه سياست سرنوشت ساز داخلي شود.