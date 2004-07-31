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۱۰ مرداد ۱۳۸۳، ۲۰:۰۶

در طول رياست جمهوري جرج بوش

ميانگين در آمد آمريكائي ها كاهش يافت

ميزان در آمد آمريكائيان براي دومين سال متوالي از زمان ايجاد سيستم كنوني ماليات كه دولت بوش آن را اجرا كرده است كاهش يافت كه اين ميزان بيشترين ميزان كاهش از جنگ جهاني دوم تاكنون است .

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از روزنامه " تورنتو استار"  چاپ كانادا  اداره درآمدهاي داخلي آمريكا در گزارش روزچهارشنبه خود اعلام كرد كه ميانگين درآمد هر آمريكائي در بين سالهاي 2000 الي 2002 به ميزان 2/9 در صد كاهش يافته است .

گزارش  يك شركت معتبر و درجه يك دولتي نيز كه همين روز منتشر شده حاكي است  ميانگين پرداخت به مديران عامل 500 شركت مهم آمريكائي ، در سال گذشته،20 در صد افزايش يافته است.

با توجه به آمارهاي اخير در خصوص بيكاري  در آمريكا ، به نظر ميرسد اين مسئله كه سياست بوش "ثروتمندان را ثروتمندتر و فقراء را فقير تر كرده" ،  در آستانه انتخابات  تبديل به يكي از شعارهاي دموكراته در حوزه سياست سرنوشت ساز داخلي شود.

 

 

 

کد مطلب 99534

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