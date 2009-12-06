۱۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

برگزاری جشن عید غدیر در نجف و دیگر شهرهای عراق

میلیون ها شیعه از کشورهای مختلف جهان به همراه مردم عراق مراسم جشن عید غدیر خم را که از شب گذشته آغاز شده است با شکوه هر چه تمام تر برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آلمان در گزارشی نوشت: هم اکنون در اکثر شهرهای عراق به ویژه نجف اشرف مراسم جشن عید غدیر با تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است.

بنابراین گزارش، علاوه بر مردم عراق، هزاران نفر از شیعیان جهان از کشورهای ایران، لبنان، سوریه، هند ، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در جشن عید غدیر حضوری گسترده دارند.

بر این اساس، تمرکز اصلی جشن عید غدیر در شهر نجف در اطراف مرقد مطهر امام علی (ع) پیشوای نخست شیعیان قرار دارد. همچنین شیعیان در شهرهای کربلا، سامرا، کاظمیه و حله حضور گسترده ای داشته و در اطراف مرقدهای مطهر امامان خود گرد آمده اند.

کد مطلب 995343

