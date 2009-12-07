قدرت ذهن دست روباتیک یک بیمار را زنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پییر پائولو پتروزیلو مرد 26 ساله ایتالیایی می تواند انگشتهای دست روباتیک را حرکت داده و برای نگه داشتن اجسام آنها را مشت کند، وی این حرکات پیچیده را با کمک ماهیچه های مصنوعی که از طریق الکترودهایی به ساعد دست چپ او اتصال پیدا کرده است، انجام می دهد.

او حتی قادر است سوزن را بر روی این بازو که به گفته وی حس گوشت و خون را بر روی بدنش به وجود آورده است، احساس کند، این در حالی است که این بازو به صورت مستقیم به بدن وی اتصال پیدا نکرده است.

دانشمندان ایتالیایی که این پروژه را رهبری می کنند، اعلام کرده اند این اولین باری است که یک بیمار توانسته است چنین حرکات پیچیده ای را تنها با استفاده از نیروی ذهن برای کنترل دستی بیومکانیکی که به رشته های عصبی وی اتصال دارد، انجام دهد.

پتروزیلو که اکنون در برزیل زندگی می کند، سال گذشته به مدت یک ماه از این دست روباتیک به صورت آزمایشی استفاده کرد، فرایند غلبه وی بر استفاده از دست روباتیک توسط عصب شناسان دانشگاه بیوپزشکی رم تحت نظر گرفته شد تنها چند روز پس از اینکه الکترودهایی به بازوی قطع شده وی اتصال داده شد، وی توانست از بازوی روباتیک استفاده کرده و آن را کنترل کند به طوریکه در اواخر دوره آزمایش بازوی روباتیک 95 درصد از موارد دستورات ذهن بیمار را اجرا می کرد.

به گفته محققان این طولانی ترین زمانی است که یک الکترود با سیستم عصبی انسان در تماس باقی مانده است بر اساس گزارش تلگراف، این موفقیت قدمی بزرگ به سوی ترکیب اندامهای مصنوعی با سیستم عصبی انسان به شمار می رود. قدم بعدی دانشمندان طولانی کردن مدت زمان اتصال الکترودها و اعصاب بدن انسان خواهد بود.