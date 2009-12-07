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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۲

آگاهی سلامت/

ورزش دو مناسبترین رژیم برای کودکان چاق است

ورزش دو مناسبترین رژیم برای کودکان چاق است

محققان ژاپنی ورزش دو را بهترین فعالیت بدنی برای کاهش وزن کودکان و نوجوانان چاق معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام‌اس‌ان نیوز، پرداختن به دو میدانی، بهترین فعالیت ورزشی است که سبب کاهش بیش از 15 کیلوگرم اضافه وزن در مدت زمان سه ماه می‌شود.

نتایج بررسی محققان ژاپنی مشخص کرده کودکان و نوجوانانی که بیش از 15 کیلوگرم اضافه وزن دارند باید روزانه به مدت سه ماه، یک ساعت و نیم دوندگی کنند تا نه تنها چاقی‌شان را کاهش دهند بلکه سلامت قلبشان را نیز تامین کنند.

آمارها حاکی از آن است که 43 درصد جمعیت 8 تا 15 سال امریکا،‌ 32 درصد اروپا و نیمی از  کودکان و نوجوانان آسیایی از چاقی رنج می‌برند و سلامت‌شان در خطر است.

کد مطلب 995361

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