افزایش 8 درصدی سهم ایران در تجارت جهانی گاز

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی در جمع کارکنان مجتمع پالایشگاه های گاز پارس جنوبی با بیان اینکه با تولید 630 میلیون متر مکعب گاز شیرین و ترش در 13 پالایشگاه کشور زمستان امسال را پشت سر می گذاریم، اظهار کرد: در حال حاضر توان پالایشی گاز پالایشگاههای کشور حدود 540 میلیون متر مکعب در روز است.

وی با اشاره به اینکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه تولید گاز کشور به 900 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد، اظهار داشت: در حال حاضر سهم ایران در تجارت گاز شامل صادرات، واردات، سوآپ، ترانزیت و مبادله با برق حدود 2 درصد است .

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم ایران از تجرات جهانی گاز طبیعی به 10 درصد باید افزایش یابد.

معاون وزیر نفت میزان تولید گاز امسال را مشابه با سال گذشته عنوان کرد و افزود: با این حال امسال در بخش خانگی 27 درصد و در بخش صنایع 15 درصد افزایش مصرف گاز طبیعی داشته ایم.

این مقام مسئول با بیان جایگاه مهم گاز در صنعت کشور تصریح کرد: در حال حاضر سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور به 62 درصد افزایش یافته که بخش عمده ای از خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی، نیروگاهها، مشترکان خانگی، تجاری و تزریق به مخازن نفتی را تامین می کند.

