۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۶

هابل تصویر داغترین ستاره جهان را ثبت کرد

هابل در تصاویر جدید خود موفق به ثبت تصویر یکی از داغترین نقاط جهان هستی شده است که حرارتی 35 برابر حرارت خورشید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان در انگلستان توانسته اند با کمک تصاویر جدید تلسکوپ فضایی هابل برای اولین بار تصویری از یکی از داغترین ستاره های جهان را مشاهده کنند.

این ستاره پر حرارت که درجه حرارت آن در حدود 200 هزار درجه سلسیوس تخمین زده شده، ستاره ای در قلب سحابی Bug بوده و 35 برابر خورشید داغ است.

این ستاره در حال مرگ که در فاصله 3 هزار و 500 سال نوری و در صورت فلکی عقرب قرار گرفته است به دلیل اینکه در پس ابری از غبار و یخ قرار گرفته بود، هرگز دیده نشده بود اما اکنون گروهی از دانشمندان در دانشگاه منچستر با کمک تصاویری که به تازگی توسط هابل به زمین ارسال شده است، موفق به شناسایی این ستاره شده اند.

بر اساس گزارش تایم، اخترشناسان بر این باورند درک سحابی های سیاره ای مانند سحابی Bug از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا این پدیده ها در درک بشر از زمینی که در آن ساکنند، بسیار مهم است.

