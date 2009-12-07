نقش جوامع دینی در رفع فقر جهانی غیرقابل انکار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کاترین مارشال عضو مرکز دین، صلح و امور جهانی و همچنین استاد مدعو در دانشگاه جورج تاون گفت: سیاستمداران تصور می‌کنند که دین نمی‌تواند برای مبارزه در راه فقر جهانی موفق شود، آنها نمی‌دانند که دین چه قابلیتهایی دارند و بی‌جهت از آن وحشت دارند.

مارشال به عنوان استاد مدعو دانشگاه جورج تاون در واشنگتن اظهار داشت که اگر سیاستمداران می‌دانستند که سازمانهای دینی چه ظرفیتهایی دارند و چه فعالیتهایی را می‌توانند تحقق بخشند برای همکاری با این سازمانهای دینی رویکرد بهتری اتخاذ می‌کردند.

وی اظهار داشت که اکثر مسیحیان از کلام مشهور مسیح درباره این که "فقری که داری همواره با تو می ماند " مطلع هستند اما این جمله اغلب دچار سوء تعبیر می شود. ایده اصلی این است که ما همواره موافق هستیم تا مسئولیت پذیری خود را مورد تأکید قرار دهیم، فقر غیرقابل اجتناب نیست از این رو پذیرش آن غیر اخلاقی است.

تیم کاستلو مدیر اجرایی سازمان ورلد ویژه استرالیا به عنوان رئیس جلسه فقر در این پارلمان ادیان جهان بود اظهار داشت که اهداف توسعه هزاره سوم تغییرات مهمی کرده است.

وی اظهار داشت که هشت ردیف از اهداف برای 193 کشوری که آن را در سال 2000 امضا کرده اند در برگیرنده اهدافی چون رفع گرسنگی در دنیا تا سال 2015 است.

کاستلو ادامه داد: تا پیش از بحران اقتصاد جهانی پیشرفتهای بزرگی کرده بودیم، جهان از آن پس اندکی از این اهداف دور شد اما این اهداف باعث شد که مقامات پیشرفت را دنبال کنند. برای مثال 25 سال پیش 60 هزار کودک روزانه جان خود را از دست می‌دادند، دو سال پیش این آمار به 30 هزار کودک در روز و امسال به 25 هزار کودک در روز رسیده است.

وی تأکید کرد: جوامع دینی برای مبارزه با فقر در جایگاهی قرار دارند که سازمانهای سکولار اغلب نمی‌توانند در چنین جایگاهی قرار گیرند. جای پای جوامع دینی را در جایی که رنج وجود دارد می‌تواند مشاهده کرد.

جیم والیس از رهبران پروتستان امریکا اظهارداشت گورودن براون به او گفته است که وی و سلف وی بدهی‌های جهان سوم را لغو نکرده اند بلکه جنبشهای دینی موجبات این امر را فراهم کردند.

مارشال در ادامه گفت که 10 سال است تلاش می‌کند توسعه و دین را در کنار هم قرار دهد و در این راه اعتقاد دارد که نخستین گام این است که باید نشان دهیم دین عامل وحدت پیروان آن است. ین پارلمان فضایی را برای نشان دادن تعهد پیروان ادیان به تغییر بهتر دنیا فراهم کرده است.

پارلمان ادیان جهان گردهمایی یک هفته‌ای هر پنج سال یکبار برگزار می شود و امسال با حضور 800 سخنران در 700 جلسه، کارگاه و رویدادهای فرهنگی و نیایشی برگزار شده است. گردهمایی های گذشته پارلمان ادیان جهان در سال 2004 در بارسلونا، سال 1999 در کیپ تاون و سال 1993 در شیکاگو برگزار شد.

هدف از برگزاری گردهمایی پارلمان ادیان جهان ارزیابی هماهنگی میان جوامع دینی و معنوی دنیا و تقویت همکاری های آنها در دنیا است. درمیان برخی شرکت کنندگان این گردهمایی بزرگ می توان به طارق رمضان متفکر و فیلسوف مسلمان از سوئیس، کاردینال جورج پل از سیدنی و دالایی لاما رهبر بودائیان تبت اشاره کرد.

این گردهمایی هفت روزه از روز پنج شنبه 12 آذر ماه آغاز شده است.