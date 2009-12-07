از "قلاقیران" ایلام تا میدان آزادی تهران/ ایلام نیازمند توجه جدی

به گزارش خبرنگار مهر، میدان آزادی در دوران حکومت طاغوت توسط یک مهندس ایرانی به نام "حسین امانت" ساخته شد اما طرح اولیه آن از کجا آمد و آیا تاکنون نمونه ای از این میدان در دنیا دیده شده است؟

برای یافتن پاسخ این سئوال لازم نیست به شهرهای مرفه دنیا یا حتی شهرهای کوچک سر بزنیم کافی است در مسیر ایوان به ایلام در جاده بی چراغ و دشتهای سرسبز برانیم تا نماد طبیعی و واقعی میدان آزادی را ببینیم.

چند ده سال قبل گروهی از مهندسان که برای بازدید آثار تاریخی غرب کشور شهر به شهر می گشتند به قلاقیران در استان ایلام رسیدند و هیبت این قله زیبا با طبیعت بکر مناظر اطرافش آنقدر برای آنان جذاب بود که تصمیم گرفتند از آن الهام گرفته و نمادی ماندگار برای کشور بسازند.

همان دیدار و همان طرح اولیه تبدیل به میدانی شد که بعدها نماد آزادیخواهی ایرانیان در گوشه و کنار کشور شد و هموار تجمعات بزرگ ملی کشور از جمله مبارزات انقلاب و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کنار این میدان زیبا برگزار می شود.

یکی از قدیمیهای تهران می گفت روزی که کلنگ اولیه ساخت این میدان را زدند به بزرگی و اندازه آن شک داشتیم اما هم اکنون این میدان که ساخته و پرداخته ذهن و دست مهندسان ایرانی است در گلوگاه چند جاده مهم ورودی به تهران علاوه بر زیبایی بخشی از ترافیک را ساماندهی می کند.

تازه واردها به تهران حتما سری به این میدان می زنند و چه بسیار ایرانیانی (به خصوص قدیمی ترها) که با این میدان عکس یادگاری دارند اما چه کسی می داند سرچشمه اولیه این میدان کجاست و چه وضعی دارد؟

چندی قبل که شستشوی میدان آزادی تمام شد ایلامیها گفتند کاش کسی هم قدر قلاقیران ایران را می دانست!

استان ایلام بنا به اسناد تاریخی فراوان بخشی از کشور عیلام باستان بوده ‌است که در حدود سه هزار سال پیش از میلاد به فرمان آشور بانی پال منقرض شد و صدها اثر تاریخی دیدنی و ماندگار دارد که قلاقیران تنها بخشی از پتانسیلهای ناشناخته این استان محروم است.

از سال ۱۳۰۹ شمسی در تقسیمات کشوری، ایلام جز استان پنجم یعنی کرمانشاهان بوده ‌است و در سال ۱۳۴۲ در تقسیمات کشوری به استان تبدیل شده‌است. طی این تقسیمات بخش‌هایی از لرستان و خوزستان به ایلام ملحق شدند، اما در طول دوره های مختلف به خصوص پس از جنگ تحمیلی به رغم تلاشهای جسته و گریخته مسئولان استان ایلام در اوج محرومیت بوده است.

این استان ظرفیتهای گردشگری بی نظیری دارد که با فراهم کردن زیرساختهای گردش پذیری می توان بخش عمده ای از محرومیت را از چهره سرسبز، کوهستانی اما غم گرفته آن زدود. به عنوان نمونه این استان از مسیرهای دسترسی به این آثار زیبا، یعنی همان جاده مطلوب، راه آهن و پروازهای منظم و مطلوب محروم است، اما بی شک با برنامه ریزی و هزینه اصولی می توان این مشکلات را حل کرد.

یک کارشناس معماری با تایید مطلب مهر اظهار داشت: معماری و طراحی میدان آزادی تهران کاملا بر اساس کوه "قلاقیران" واقع در استان ایلام است.

علی مراد حاصلی بیان داشت: کوه قلاقیران استان ایلام که عنوان نماد استان هم محسوب می شود یکی از خارق العاده ترین کوههای کشور و جهان محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه از طراحی از این کوه برای میدان آزادی به صورت کاملا حرفه ای انجام شده است، خاطرنشان کرد: از کلاهک میدان آزادی و نحوه ساخت آن می توان به این الگوبرداری دقیق و البته پرافتخار برای ایلامیها پی برد.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای کوههای دیگر نیز هست که از آنها برای زیباییهای شهری می توان استفاده کرد ولی متاسفانه جاذبه های طبیعی استان ایلام ناشناخته هستند.

این کارشناس یادآور شد: از مباحث مهم در معماری توجه به جاذبه های مختلف و الگو برداری است که بر این اساس خیلی از میادین کشور و دنیا بر این اساس ساخته شده اند.

کوه قلاقیران از کوههای استان ایلام در غرب ایران است و آنرا به لحاظ جلوه ‌های طبیعی در زمره یکی از بهترین نقاط کوهستانی کشور به شمار می آورند اما کمترین امکانات گردشگری و مهمان پذیری در اطراف آن مهیاست به نحوی که تعداد کمی از مردمان عادی ممکن است فقط برای دیدن قلاقیران به این استان بروند.

اما هدف این نوشتار این است که اگر با الگو برداری از یکی از منابع طبیعی کشور می توان پایتخت را زیبا کرد و گردشگر جذب نمود و هزار کار دیگر، آیا با اصل آن منبع طبیعی نمی توان اقدام به جذب گردشگر کرد تا حداقل بخشی از نیازهای استان ایلام در بخشهای مختلف تامین شود.

هم اکنون در استان ایلام بیکاری و محرومیت و ... بیداد می کند در حالیکه با ظرفیتهای موجود در استان نه تنها می توان مشکلات آن را حل کرد بلکه می توان به استانهای دیگر نیز مدد رساند و در این میان قلاقیران می تواند شروع خوبی باشد.

اعلام این منطقه به عنوان منطقه نمونه گردشگری و تخصیص اعتبارات و احداث امکانات رفاهی و گردشگری در کنار این قله زیبا بی شک باعث توسعه گردشگری در استان ایلام، ایجاد شغل، شناخت بیشتر استان و حل بخشی از مشکلات استان خواهد شد ضمن آنکه بی شک آغاز حرکتی نوین برای توسعه استان خواهد بود.

قلاقیران در سه کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و مناظر طبیعی آن از جمله تفرجگاههای ششدار، دارای زیبایی‌ها و جذابیتهای کم نظیری است. به لحاظ مردم شناسی نیز این کوه در ایلام از اهمیت فراوانی برخوردار است و به نوعی در ادبیات شفاهی نماد شهر ایلام به شمار می‌آید.