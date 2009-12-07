فعالیتهای عمرانی نباید موجب تخریب محور کندوان شود

حمید بهبهانی در حاشیه بازدید از راههای غرب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس، خاطرنشان کرد: هر گونه دستکاری در این جاده موجب تخریب طبیعت می شود و به محیط صدمه می زند.

وی به طرحهای راهسازی در حوزه مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: راههای حوزه مازندران نظیر آزادراه تهران شمال، هراز حداقل تا سه سال آینده پایان می یابد.

بهبهانی خاطرنشان کرد: عملیات راهسازی در جاده هراز با حدود 25 پیمانکار در دست اجرا بوده که حدود سه سال آینده این طرح پایان می یابد.

وزیر راه و ترابری بیان داشت: آزاد راه تهران شمال از دیگر طرحهای اجرایی در حوزه شمال و استان مازندارن است که قطعه اول آن تا سه سال دیگر به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: قطعه چهارم این طرح نیز در حداکثر تا سال 90 بهره برداری می شود و تکمیل این طرح در کاهش بار ترافیک راههای استان تاثیر گذار است.

به گفته بهبهانی، جاده الموت قزوین به تنکابن نیز از دیگر طرحهایی است که در دست اقدام است.

مازندران حدود 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که نیمی از آن در غرب مازندران است.

وزیر راه و ترابری همچنین از پل سردآبرود که چندی پیش براثر برخورد کامیون تخریب شد، بازدید کرد.

بهبهانی عنوان کرد: در حال حاضر چهار قطعه ریل برای ساخت گل موقت در این مکان آماده شده که به زودی روی این پل نصب می شود.

پل سردآبرود در ابتدای کمربندی چالوس به تنکابن واقع شده است.