به گزارش خبرنگار مهر، بهرام چوبینه از سرداران دوره ساسانیان وقتی دشمن شمالی ایران را شکست میدهد محبوب مردم و سپاهیانش میشود اما کجاندیشان تاب این محبوبیت را ندارند و شاه ساسانی را نسبت به بهرام بدگمان میکنند. شاه قصد از بین بردن بهرام را دارد و بهرام دست به طغیان و قیام میزند.
اینکه در آن ایام بر بهرام چوبینه این سردار و دلاور ایرانی چه گذشت بخشهایی از تاریخ ایران را شکل میدهد که مورخان مختلف آن را به رشته تحریر درآوردهاند. شکرخدا گودرزی کارگردان و نویسنده تئاتر با استناد به مکتوبات مورخان زندگی بهرام چوبینه را در صحنه تئاتر زنده میکند.
این بار بهرام، فریبرز عربنیا است که قیام میکند و قصد برانداختن ظلم و ستم پادشاه ساسانی را دارد. عربنیا پیش از این در لباس مختار در مجموعه تلویزیونی داود میرباقری قیام کرد و این بار ناآرامیها، بیخوابیها و سختیهای زندگی بهرام چوبینه را لمس و زندگی میکند. تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر محل دلاوریها، رشادتها، زندگی و مرگ بهرام چوبینه است و این بار جدا از زندگی، مردمانی دیگر نیز در قالب تماشاگر میتوانند شاهد زندگی و مرگ بهرام باشند.
فریبرز عربنیا، شکرخدا گودرزی و پردیس افکاری در صحنهای از تمرین نمایش "بهرام چوبینه"
گودرزی این بار بخشی از تاریخ ایران را روی صحنه تئاتر زنده میکند و در این امر علاوه بر عربنیا چهره محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون هنرمندان دیگری چون حمید ابراهیمی، افشین زارعی، علی برجی، تبسم هاشمی، عبدالرضا فریدزاده، سیروس اسنقی، سیروس همتی، طوفان مهردادیان، نیما گودرزی و داود فتحعلیبیگی نیز او را همراهی میکنند.
گودرزی که تمرینات نمایش "بهرام چوبینه" را آغاز کرده میگوید سالهاست این طرح و نمایشنامه را مدنظر داشته و از کتابهای شاهنامه فردوسی، تاریخ طبری، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام نوشته گیرشمن و متون زرتشتی برای نگارش اثر خود بهره جسته است. گودرزی شالوده این روایات را شکلی دراماتیکتر داده و روی صحنه تئاتر زنده کرده است.
روی ردیف اول صندلیهای سالن قشقایی نشستهایم و بازیگران نمایش "بهرام چوبینه" هر یک خود را آماده تمرین میکنند. در این بین فریبرز عربنیا و پردیس افکاری به میان صحنه میروند و لحظاتی بعد این بهرام چوبینه و کردیه خواهرش هستند که در مقابل چشمان ما جان میگیرند.
"دوازدهمین شب از دوازدهمین سال خفتن نوشیروان برای مردگان چه سور و چه گور!" این جملات را بهرام چوبینه با هراسی در دل و نگاه ادا میکند. کردیه در کنار او به سمتی دیگر مینگرد و میگوید "در شب سیزده از فروردین چه سرماییست، به استخوان میزند."
"سرمای بیکفایتی است خواهرجان که استخوان رعیت میترکاند. شنیدم آذرگشسب را نیز به جرمی موهوم به بند کشیدهاند، وزیری با آن همه تدبیر، که میخواهد جای آذرگشست را بگیرد؟ شرم نمیکنند! خونریزی بیمهابا، خیالها در سر میپرورانند. سراغ همه خواهند آمد."
بهرام در هراس است و با چشمانی خیره به هر سو مینگرد و عربنیا با چشمان خود سمت و سوی نگاه بهرام را تغییر میدهد. پردیس افکاری نه در مقام بازیگر که در مقام کردیه قصد آرام کردن برادر را دارد. با وجود اینکه هنوز صحنه نمایش شکل کلی خود را نگرفته و طراحی صحنه و لباس نمایش به اجرا درنیامده اما هول و هراس آن دوران و صحنهای که بهرام کابوس و وهم خود را برای کردیه بازگو میکند قابل لمس و درک است.
گودرزی میگوید: تاریخ مدنظر من سال 570 میلادی و دوره حکومت هرمز چهارم و خسروی دوم است. دورهای که بعد از حکومت انوشیروان است. مهمترین بخش این دوران تعاملی است که میان دین مسیحیت و زرتشتیان در ایران وجود دارد اما ایران از شمال توسط ترکها، جنوب توسط اعراب و شرق توسط قیصر تهدید میشود.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب رعیت در زمان ساسانی میگوید: نوع فسادی که در دربار ساسانیان وجود داشت برای حفظ قدرت بود و از این رو به نخبهکشی روی آوردند. این امر باعث شد امور از دستشان خارج شود و در این شرایط آدمی با نام بهرام پا به عرصه گذاشت.
بهرام از توطئه، خیانت و جادو بیم داشت و بیم از این موضوعات و اتفاقاتی که رخ داده بود خواب از چشمان بهرام ربوده بود و او شبهای متمادی در بستر خود به خواب نرفته بود. این بار چشمان فریبرز عربنیا بود که این بیخوابی را تجربه میکرد. گودرزی جادو، توطئه و خیانت موجود در آن دوره از پادشاهی ساسانیان را مواد مناسبی برای خلق یک درام میداند.
گودرزی به همراه عربنیا و افکاری به مرور نکاتی در خصوص رفتارهای بهرام و کردیه میپردازند. با یادآوری این نکات صحنهای دیگر از زندگی بهرام جان میگیرد. میزی در انتهای صحنه قرار میگیرد که تداعیکننده بستر بهرام است و بهرام خود در تفکر روی نیمکتی در جلوی صحنه نشسته است.
قدم میزند و فکر میکند. عربنیا در عرض صحنه حرکت میکند و وقتی برای بار دیگر مینشیند کردیه وارد میشود و برادر را به آرامش و خوابیدن دعوت میکند. اما این لحظه بهرام طغیان میکند و پادشاه و عملکرد ساسانیان را نقد میکند. کردیه با تلاش پردیس افکاری هراسان به نقاط مختلف اتاق فرضی سر میزند و برادر را به آرام صحبت کردن دعوت میکند.
عربنیا بر حکومت ساسانیان میتازد و خود را تنها پیرو اهورا مزدا و آیههای روشن کتاب مقدس زرتشتیان میداند. این دلاور ایرانی تا پایان بر باور خود ایستادگی میکند. گودرزی معتقد است که الگوسازی در سینما و تلویزیون به نادرستترین شکل ممکن انجام میشود و این امر باعث میشود تا شخصیتی مانند جومونگ الگوی نسلی از ما شود.
به گفته گودرزی بهرام چوبینه میتواند به عنوان چهرهای ملی مطرح شود و از این رو رایزنیهای لازم را برای اجرای این نمایش در بخش مسابقه بینالملل بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر انجام خواهد داد. کارگردان و گروه بازیگری نمایش به مرور نکات دیگری میپردازند و گودرزی با شور و هیجانی خاص در صحنه حرکت میکند و به ترمیم برخی میزانسنها میپردازد.
گودرزی از ترکیب گروه بازیگری خود راضی است و تأکید میکند: فضای دلنشینی در تمرینات نمایش حاکم است. تکتک بازیگران فوقالعاده هستند. قصدم این بود که شخصیتهای نمایش باورپذیر باشند و از اینرو این بازیگران را انتخاب کردم. هر کدام از بازیگران انتخاب شده توانایی زندگی کردن روی صحنه را دارند. در کار ما عشق وجود دارد و من خود نیز عاشق تئاترم. به نظر من مهمترین نکته این است که بازیگران نقش خود را دوست داشته باشند که این امر در نمایش "بهرام چوبینه" اتفاق افتاده است.
ناصح کامکاری طراح صحنه نمایش نیز در ردیف میانی سالن نظارهگر تمرینات است و گودرزی گاهی درباره طراحی مورد نظر در صحنه با کامکاری گفتگو میکند. برخی از بازیگران در تمرین نمایش حضور ندارند و گودرزی دلیل آن را تقسیم بندی تمرین صحنههای نمایش عنوان میکند.
وی با اشاره به حضور 30 بازیگر در نمایش "بهرام چوبینه" میگوید: حدود 14 نقش از نقشهای اصلی نمایش هستند. سعی نکردم شخصیتی را به نمایش اضافه کنم و این کار بود که ابزار و مصالح مورد نیاز خود را تعیین میکرد. عنصر فراوانی شخصیتها را متن میطلبید و این امر در فضاسازی و تنوع روند کار مؤثر بود.
زمان ترک کردن سالن قشقایی رسیده و آخرین تصویری که میبینیم تفکر فریبرز عربنیا برای نزدیکتر شدن به بهرام چوبینه است و شکرخدا گودرزی که میان زمان حال و گذشته در حرکت است و نکات مورد نظر خود را یادآوری میکند.
نمایش "بهرام چوبینه" نوشته و کار شکرخدا گودرزی از نیمه اول دیماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر در قالب اجرای عمومی به صحنه خواهد رفت.
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