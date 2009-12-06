به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق مصر، آمریکا با توجه به تضعیف نقش جنبش فتح در فلسطین و نگرانی از افزایش توان حماس، خواستار تعویق در انجام توافقنامه آشتی ملی شده است.

بر این اساس، واشنگتن معتقد است که تعویق مسئله آشتی گروه های فلسطینی، نقش فتح را در مسئله از سرگیری مذاکرات با طرف صهیونیستی پررنگ تر خواهد کرد.

از سوی دیگر واهمه اصلی آمریکا از این مسئله بوده است که با ورود حماس به مسئله مذاکرات با طرف صهیونیستی (که از طریق امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین محقق می شد) فرصت های سازش در این مسئله به طور کلی از بین برود.

بر این اساس، واشنگتن از در تقاضایی آمرانه از قاهره خواسته است که نهایی کردن توافقنامه آشتی ملی فلسطین را تا چند هفته به تعویق انداخته و مانع از توافق گروه های فلسطینی در این مسئله شود.

این در حالی است که پیش از برخی مقامات فتح و قاهره، حماس را به تلاش در زمینه عدم توافق در مسئله آشتی ملی فلسطین، متهم می کردند. امری که هر بار با اعلام پایبندی مقامات حماس به مسئله آشتی ملی رد می شد.

به نظر می رسد دخالت های آمریکا (هم پیمان راهبردی تل آویو) در مسئله فلسطین فرصت هرگونه پیشرفت در این مسئله را از بین برده و بر تداوم سختی های ملت فلسطین منجر شود.