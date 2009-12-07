ارائه گزارش حوادث پس از انتخابات در دی ماه/ دانشجوی بازداشتی نداریم

محمد حسن دوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا حدود دو ماه پیش که ما پیگیر وضعیت بازداشت شدگان بودیم از 140 نفری که در بازداشت به سر می بردند تنها تعداد اندکی دانشجو بودند اما از اواسط مهر ماه سال جاری طبق توافق صورت گرفته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی به عهده وزارت علوم گذاشته شد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: البته مجلس نقش نظارتی خود را در این جریان همچنان ایفا می کند و مسئولان وزارت علوم تا کنون دو بار نتیجه عملکرد خود را گزارش کرده اند.

وی افزود: گزارش نهایی اقدامات انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای آزادی دانشجویان بازداشتی ظرف یک ماه آینده و همزمان با گزارش کمیته ویژه مجلس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن ارائه خواهد شد.

دوگانی تاکید کرد: بر اساس پیگریهای ما در وزارت علوم به نظر می رسد که در حال حاضر هیچ دانشجوی بازداشتی که به دلیل حوادث پس از انتخابات بازداشت شده باشد وجود ندارد.

وی افزود: سعی مجلس و وزارت علوم بر این بوده و است که دانشجویانی که مرتکب جرمهای سنگینی نشده اند با تخفیف مواجه شوند.