معاون فرهنگی وزیر علوم به مهر خبر داد: معرفی عوامل تجمعات 16 آذر سالهای اخیر/ توصیه به احزاب درباره روز دانشجو

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه "آیا درخواستی برای برگزاری تجمع در دانشگاه در روز 16 آذر ماه ارائه شده است؟" گفت: "درخواست مجوز برای تجمع به دانشگاهها مربوط است. از تک تک دانشگاهها خبر ندارم. اما آنچه قطعی است این است که ستاد (وزارت علوم) به تجمع مجوز نمی دهد بلکه صدور مجور تجمع در دانشگاه بستگی به خود دانشگاهها دارد."

وی افزود: "ظریف ترین مسائل درباره برگزاری یک نشست، تجمع یا راهپیمایی در دستورالعمل هایی که مربوط به هیئت نظارت دانشگاه است مشخص شده است. هیئت نظارت به هر کدام از برنامه هایی که برای برگزاری در داخل دانشگاه مجوز بدهد، درخواست کنندگان برنامه می توانند در نهایت آرامش و امنیت به برگزاری برنامه اقدام کنند. هر کجا هم که هیئت نظارت اجازه ندهد نباید برنامه بدون مجوز اجرا شود."

گروههای ضد انقلاب در خاک عراق رهبران تجمعات 16 آذر سالهای گذشته بودند

معاون فرهنگی وزارت علوم درباره تجمعات غیر قانونی سالهای گذشته که در آستانه 16 آذر در برخی دانشگاهها برگزار شد، گفت: "تجمعات بدون مجوزی که بعضا در سالهای گذشته در برخی دانشگاهها انجام شده است کارهای غیر قانونی به شمار می آیند. تجارب تجمعات غیر قانونی سالهای گذشته نشان می دهند که خیلی از حاضران در این تجمعات اصلا دانشجو نبودند. از بیگانه دستور می گرفتند و می خواستند 16 آذر که باید نماد تجلی اخلاص و ایثار دانشجو باشد را به هم بریزند."

خواجه سروی ادامه داد: "در سالهای گذشته عده ای دانشگاه تهران را به هم ریختند و در آن نا امنی ایجاد کردند . بعدها مشخص شد که عوامل نا امنی در دانشگاه تهران با عوامل ضد انقلاب در خاک عراق مرتبط هستند. مشخص شد که شخصی ماموریت داشته تا در آستانه 16 آذر در دانشگاه تهران اخلال ایجاد کند و اوضاع را نا امن کند و برود."

وی افزود: "معتقد هستیم کسانی که در 16 آذر به دنبال یادآوری استکبارستیزی و شهادت دانشجویان در سال 1332 هستند دانشجویان دانشگاههای کشور محسوب می شوند که افرادی هستند که عشق به کشور و نظام دارند و آماده فداکاری در راه آرمانهای ملت هستند. ولی کسانی که می خواهند 16 آذر را به اخلال و حرکت ضد نظام و ضد ارزش تبدیل کنند عوامل وابسته به بیگانه هستند."

وزارت علوم، احزاب و 16 آذر

غلامرضا خواجه سروی در ادامه در توصیه به احزاب و گروههای سیاسی به مهر گفت: "همان طور که هیچ کدام از دستگاههای دولتی در امور داخلی دانشگاهها دخالت نمی کنند و حتی برخی سازمانهایی که مسئولیتی نیز در این ارتباط دارند با هماهنگی دانشگاه اقدام به انجام وظایف می کنند، احزاب و گروههای سیاسی خارج دانشگاه نیز نباید در امور داخلی سیاسی دانشگاهها دخالت کنند."

معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: "احزاب و گروههای سیاسی سعی نکنند برای تحقق منویات خود که در بیرون نمی توانند (یا اصلا می توانند) آنها را برآورده کنند از دانشگاه کمک بگیرند و دانشجویان را به عنوان پیاده نظام خود به حساب آورند. شان دانشگاه بالاتر از این است که پیاده نظام تلقی شود. دانشگاه مرجعیت علمی و فکری دارد لذا آنهایی که می خواهند دانشگاه را پیاده نظام خود کنند در حقیقت سطح دانشگاه را خیلی نازل می کنند و دانشجویان را به عنوان عوامل و ابزار خود قرار می دهند."

خواجه سروی افزود: "برخی از گروههای سیاسی دارای نگاه نازل به دانشگاه هستند و هر جا کم می آورند به دانشجویان و اساتید متوسل می شوند. بنابراین هم از گروههای سیاسی می خواهیم که چنین اقدامی انجام ندهند و از همکاران دانشگاهی و دانشجویان نیز خواستاریم تا با حفظ آگاهی و هوشیاری خود آلت دست هیچ گروه سیاسی نشوند."

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره برنامه های 16 آذر در دانشگاهها در سال جاری به مهر گفت: "همیشه این طور بوده که برای برگزاری برنامه ای در دانشگاهها مقررات لازم و موجود باید رعایت شود. هیئت نظارت دانشگاه درباره اجازه برگزاری نشستهای دانشجویی و استادی و دعوت سخنران برای این برنامه ها تصمیم گیری کند و از نظر امنیت برگزاری برنامه های مجوزدار نیز حراست و انتظامات دانشگاهها مسئول هستند."

وی افزود: "در خصوص برنامه های 16 آذر بنا بر این بوده که خود دانشجویان این روز را گرامی بدارند و این کار هر سال با کمک دانشگاه انجام می شود. امسال نیز دانشگاهها در روز 16 آذر برنامه ویژه ای دارند که در آنها هم مدیریت دانشگاه، هم تشکلهای سیاسی، هم فعالان فرهنگی هنری به نوبه خود فعالیت می کنند و برنامه هایی متناسب با شرایط و درخواست دانشجویان برگزار می شود."

تاکید وزارت علوم به دانشگاهها درباره 16 آذر

خواجه سروی خاطرنشان کرد: "وزارت علوم به دانشگاهها تاکید کرده که روز 16 آذر را به عنوان نماد و مظهر استکبارستیزی، مقابله با دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران و پیشگامی دانشجویان و روزی که دانشجویان در راه مقابله با قدرتهای خارجی جان خود را تقدیم کرده و شهید شده اند، گرامی بدارند."