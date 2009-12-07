استعفای دبیر شورای عالی علوم به رئیس جمهور ارائه شد/ معرفی دبیر جدید

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حکم من در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری زماندار نبود و اگر بود باید همزمان با پایان دولت نهم به اتمام می رسید اما در عین حال به دلیل اینکه دست رئیس جمهور برای شناسایی و انتخاب شخص دیگری باز گذاشته شود از سمت خود استعفا کرده ام.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر در حال حاضر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورد حمایت تمام نیروهای عالی نظام و مجموعه عظیمی از دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مهر گفت: در ابتدای مسئولیت من فقط مجلس از این شورا دفاع می کرد اما در حال حاضر با اصلاحاتی که صورت گرفته شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جزیره جداگانه ای نیست بلکه مجموعه عظیمی است از این رو خیالم از این شورا آسوده شده است.

منصور کبگانیان چندی پیش از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز استعفا کرده بود که این استعفا مورد موافقت کامران دانشجو وزیر علوم قرار گرفت و مهدی نژاد نوری به عنوان معاون پژوهشی جدید این وزارتخانه معرفی شد.

با توجه به انتصاب مهدی نژاد نوری به سمت معاون پژوهشی وزیر علوم به نظر می رسد وی به عنوان دبیر جدید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شود. مهدی نژاد نوری دارای دکتری الکترونیک و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر است. ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان، رئیس صنایع هوایی قدس و رئیس موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع از سوابق کاری مهدی نژاد نوری است.