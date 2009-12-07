تصاویر دنیای دانش ؛ هیئت دولت نپال درمرتفعترین کوه جهان/ مجسمه رعد و برق و حبابهای دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از مهندسان و طراحان با همکاری شرکت گوگل قصد دارند ساختار نمایشی به نام ابر را در المپیک بر فراز شهر لندن به نمایش درآورند. این ساختار مجموعه ای از کره های قابل تورم است که بر روی ستونی بلند و سفید رنگ قرار داشته و ظاهری ابر مانند دارند.

ابرهای دیجیتال المپیک 2010

این ابرها جلوه فیزیکی ابرهای دیجیتالی هستند که به منظور جمع آوری و نمایش اطلاعات زنده وقایع المپیک، اخبار جهان و اخبار آب و هوا در شهر لندن ساخته خواهند شد

جلسه هیات دولت بر فراز بلندترین کوه جهان

کابینه نپال روز جمعه به منظور جلب توجه جهانیان نسبت به تاثیرات گرمای جهانی و تغییرات آب و هوایی در ارتفاع پنج هزار و 262 متری تشکیل جلسه دادند

کار گذاشتن میکروالکترودها در مغز معلولان حرکتی

این صفحه شفاف و سیلیکونی از ردیفهایی از میکروالکترودها تشکیل شده است که بدون ایجاد اختلال بر روی مغز قرار گرفته و به عنوان سطح مشترک نرونی به افراد معلول در کنترل تجهیزات الکترونی توسط فکر کمک می کند

ستاره های دریایی روباتیک

این روباتهای خودکار به تنهایی قادر به شنا کردن در کنار یکدیگر بوده و می توانند به منظور جلوگیری از برخورد در زیر آب از طریق دیودهای مادون قرمز با هم ارتباط برقرار کنند

طلوع خورشید در ایستگاه فضایی

منظره ای از طلوع خورشید بر باریکه ای از زمین که از ایستگاه فضایی بین المللی به ثبت رسیده است

مجسمه رعد و برق

این مجسمه ها با عبور انرژی الکتریکی 2.5 میلیون ولتی انرژی از میان قطعه ای آکرلیکی به وجود می آیند. تاثیر این پدیده بر روی قطعه آکرلیکی جلوه ای از رعد و برق است که در بخشی از زمان منجمد شده است