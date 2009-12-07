ابراهیمی در گفتگو با مهر: دانشجو باید سیاسی باشد/ کرسی آزاداندیشی در دانشگاهها محدوداست

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در آستانه 16 آذر، روز دانشجو، در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد : دانشجو باید سیاست بداند و بر مسائل سیاسی تسلط داشته باشد، چرا که به گفته بزرگان سیاست ما عین دیانت ماست و بر این اساس کسی که سیاست را نمی داند دین را نیز نمی داند.

وی تصریح کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم سرنوشت ما را سیاست تعیین می کند اما باید هوشیار باشیم از سیاسی کاری و نادیده گرفتن اخلاق و دین در مسائل سیاسی پرهیز کنیم.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به فتنه های اخیری که در کشور رخ داد، اهمیت آگاهی در مسائل سیاسی بیش از پیش بر همه روشن شد و بر این اساس باید دانشجویان بصیرت و آگاهی سیاسی خود را افزایش دهند تا بتوانند در فضای جامعه خوب بیاندیشند و مسائل را تحلیل و تجزیه کنند.

وی اظهارداشت: در حقیقت دانشجویان وطلاب علمای حوزه عملیه باید جامعه را بسازند و به افراد جامعه خط بدهند.

ابراهیمی تاکید کرد: فرهنگ عمومی از دانشگاه و حوزه علمیه به جامعه می آید و مسئولان باید بر این اساس امکانات و زمینه های لازم را برای محقق شدن این موضوع در جامعه فراهم کنند.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها اساس و نیت انتقال اندیشه از دانشمندان به جامعه است، اضافه کرد: کرسی های آزاد اندیشی مقدمه را برای انتقال فکر و اندیشه به جامعه فراهم می کند.

نماینده مردم بیرجند در خانه ملت تصریح کرد: مسئولان کشور باید فضا را در جامعه به گونه ای فراهم کنند که هر فردی با هر نوع فکری حتی دگر اندیشانه بتواند عقاید خود را مطرح کند و آنگاه جامعه این تفکرات را تحلیل و تجزیه کند.

وی با انتقاد از اینکه امروز در کشور کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها بسیار محدود است و در شان دانشجویان، دانشمندان و نظام جمهوری اسلامی نیست، گفت: مسئولان باید بیشتر به فراهم کردن زمینه های تحقق این امر توجه کنند.

ابراهیمی تاکید کرد: دانشجویان با هر تفکری باید احساس کنند که می تواند عقاید خود را بیان کنند تا زمینه های رشد سیاسی در کشور فراهم شود.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز گفت: زمینه های لازم برای رشد سیاسی دانشجویان به اندازه کافی وجود ندارد و باید برای ارتقا وضعیت موجود تلاش کرد.



