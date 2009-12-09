رواج گازکشی غیرمجاز ؛ انفجار در کمین خانه ها / اطلاع رسانی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در حاشیه کویر همچنین قرار گرفتن در حاشیه ارتفاعات بلند از دیگر سو، دارای زمستان های طولانی و سرد است که در سالهای اخیر این سرما به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی مضاعف شده است.

اکنون از مجموع 29 شهر استان مرکزی تاکنون 27 شهر آن از گاز طبیعی بهره مند شده اند و گازرسانی به دو شهر هندودر و راقان نیز در دست اجراست.

مرگ خاموش شهروندان ناشی از بی اطلاعی

مردم استان به خصوص اراک، حوادث متعدد خفگی و انفجار سالهای اخیر را با فرارسیدن زمستان به یاد می آورند. حوادثی که در آن در اثر بی احتیاطی و بی تدبیری جان چندین نفر از هم استانی هایشان گرفته شده و همواره به تلخی از آن یاد می شود، مسئله ای که امسال نیز منجر به فوت پنج نفر از هم استانی هایشان شده است.

تنها در سه ماه گذشته چهار مورد انفجار خانه به دلیل انباشت گاز در استان رخ داد که در آستانه زمستان منجر به خراب شدن بیش از پنج خانه شد.

در این راستا کارشناسان معتقدند، حفاظت از جان مردم در زمستان نیازمند تدبیر مدیران است و جلوگیری از کمبودهای احتمالی و افت فشار یا قطع گاز، گسیل کارشناسان به مدارس و دانشگاه ها برای ابهام زدایی و اطلاع رسانی، هماهنگی با رسانه ها برای درج توصیه های ایمنی به خصوص در تلویزیون، ارائه کتابچه های راهنما و روش های دیگر، اقداماتی است که باید مدیران پیش بینی و عمل کنند و در این مسیر هزینه ها به هر میزان که باشد ارزش حفظ جان مردم را دارد.

انفجار بدلیل گازکشی های غیرمجاز در کمین خانواده ها

گرچه علت انفجار خانه ها در سرمای امسال استان بی توجهی به اصول ایمنی به خصوص توسعه گازکشی در خانه بدون اطلاع کارشناسان شرکت گاز اعلام شد با این حال مجروحان حادثه از آن اظهار بی اطلاعی می کردند و نمی دانستند که هر اقدامی در زمینه توسعه یا جابجایی لوله کشی باید با اطلاع کارشناسان شرکت گاز باشد.

کارشناسان شرکت گاز تاکید دارند هر گونه توسعه غیرمجاز و بدون اطلاع کارشناسان شرکت گاز می تواند منجر به انفجار شود و این در حالی است که بسیاری از خانه های حاشیه شهرها به خصوص در اراک اقدام به توسعه گازکشی در داخل منزل خود بدون سرکشی کارشناسان می کنند.

علاوه بر توسعه غیرمجاز دلیل دیگر انفجارها در اراک، تجهیز غیرمجاز سماور و یا وسایل پخت و پز و حمام به انرژی گاز بود. امری که بسیاری از مردم به آن بی توجه هستند و می تواند انفجارهای گسترده ای را ایجاد کند.

شهروندان در این خصوص معتقدند اطلاع رسانی تنها نمی تواند مختص پشت قبوض گاز باشد و باید روش های اطلاع رسانی بیشتری مدنظر مسئولان قرار گیرد تا دایره مخاطبان افزایش و دامنه خطرات و آسیبها کاهش یابد.

گرچه شرکت گاز در ابتدای گازکشی در هر خانه کتابچه ای حاوی نکات مهم به ساکنان می دهد و معتقد به اطلاع رسانی است اما این اطلاع رسانی باید تکرار شود و کتابچه ها در ابتدای فصل سرما دوباره بین مردم توزیع شود.

تلاش می کنیم زمستانی بدون افت فشار یا قطعی گاز داشته باشیم

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با بیان اینکه تلاش این شرکت گذران زمستانی بی دغدغه برای مردم است، گفت: امکانات لازم برای جلوگیری از بروز هر مشکلی در زمستان انجام شده است و چالشی در این زمینه نداریم.

مشایخی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد انرژی مورد نیاز روستاهای صعب العبور استان نیز فراهم شده است، ادامه داد: با وجود همه امکانات فراهم شده شهروندان باید به اصل درست مصرف کردن دقت کنند و از اتلاف انرژی به هر طریق جلوگیری کنند.

وی در ادامه با تاکید بر توجه به رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان اظهار داشت: مصرف بهینه و منطقی این حامل انرژی به ویژه در زمستان موجب خواهد شد تا همه بتوانند از گاز طبیعی به نحو مطلوبی برخوردار باشند، این درحالی است که شرکت گاز استان مرکزی نیز تمهیداتی را برای ارائه خدمات مطلوب تر به مشترکان در نظر گرفته است.

غلامرضا مشایخی گفت: برقراری کشیک های امداد، تقویت زیرساخت ها، اطلاع رسانی گسترده برای استفاده صحیح از وسائل گازسوز و یادآوری رعایت توصیه های ایمنی در بهره گیری از این وسائل از طریق رسانه ملی و جراید استانی مواردی هستند که در جهت گذر از زمستانی بی دغدغه برای هموطنان انجام شده است و تا پایان دوره سرما نیز ادامه خواهد داشت.

310 روستای استان دارای گازکشی هستند

مشایخی از گازکشی به 310 روستای استان از مجموع بیش از هزار روستای استان خبر داد که این امر به دلیل کمتر مقاوم بودن خانه های روستایی وظیفه مضاعف بر دوش مسئولان در اطلاع رسانی و تدبیر می گذارد.

وی گفت: هم اکنون 57 هزار و 100 خانوار روستایی این استان زیرپوشش گاز قرار دارند و تا پایان امسال چهار هزار و 500 خانوار دیگر نیز زیرپوشش قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه طرح گازرسانی به شهر هندودر پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: عملیات گازرسانی به شهر رازقان نیز در سال آینده به پایان خواهد رسید.

نیمی از گاز مصرفی استان در بخش صنعت است

صنعتی بودن استان مصرف گاز و اهمیت آن را چند برابر کرده است و گرچه این مسئله به عنوان یک نکته مثبت از سوی مسئولان حوزه انرژی استان مطرح شده است با این حال وظیفه آنان را سنگین تر می کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به اینکه سهم مصرف گاز در سبد انرژی استان 56 درصد است، تصریح کرد: تلاش مجموعه بر این است تا این سهم تا پایان امسال به 60 درصد افزایش یابد.

وی درباره مصرف گاز از ابتدای سال در این استان نیز گفت: در این مدت بیش از دو میلیارد متر مکعب گاز در بخشهای خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی استان مرکزی مصرف شده است.

مشایخی اظهار داشت: از این مقدار یک میلیارد و 96 مترمکعب در بخش صنعتی و 910 میلیون متر مکعب آن نیز در بخش نیروگاهی، نیروگاه حرارتی شازند مصرف شده است.

جلوگیری از هدررفت انرژی

مصرف گاز در بخش‌های خانگی در فصول سرد سال به سه برابر در کشور افزایش می یابد گرچه بخشی از این مصرف ناشی از استاندارد نبودن ساختمان هاست با این حال گذران روزهای سرد زمستانرد، نیازمند مدیریت و توجه است.

از سویی باید به فرهنگ استاندارسازی ساختمانها در کشور نهادینه شود و از سویی با ایجاد مخازن ذخیره سازی آسیب پذیری ها در این زمینه کم شود.

به عقیده کارشناسان، با کاهش یک درجه هوا، مصرف روزانه گاز در کشور 14 تا 15 میلیون متر مکعب افزایش می یابد و تنها راه مبازره با قطع گاز در زمستان فرهنگ سازی مصرف مناسب گاز در میان مردم است.

نباید گذاشت خاطرات سفید، سیاه شوند

اکنون 96درصد جمعیت شهری و 27 درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

این امر نشانگر توسعه گازرسانی در کشور است ومزیت های برخوردری از گاز طبیعی غیر قابل انکار است با این حال این فرصت نیازمند تدابیری برای استفاده هر چه بهتر است تا خاطرات سفید زمستانی به ایامی سیاه تبدیل نشود.

آموزش مردم در چگونه مصرف کردن انرژی گاز، توجه دادن مردم به خطرات توسعه گازکشی های بدون حضور کارشناس شرکت گاز، تاکید سازمان نظام مهندسی به حضور کارشناسان در ساخت و سازهای مسکن، گسترش تبلیغات رسانه ای رعایت مسائل ایمنی و دهها اقدام دیگر اگر تنها جان یک نفر را از خطرات گاز نجات دهد بهترین پاسخ به تلاش دست اندرکاران انرژی است چه رسد که این اقدامات آگاهی عمومی و نجات جان دهها نفر را در پی داشته باشد.