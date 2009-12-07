بهترین منابع تولید خاویار گلستان به زباله دانی تبدیل شده اند

محمدجواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: فاضلاب و انواع آلاینده ها از طریق رودخانه ها وارد دریا شده و این امر موجب شده تا منابع آبزی دریا و خاویار در منطقه روند نزولی پیدا کند.

وی اظهار داشت: ارزش یک کیلو خاویار برابر 40 بشکه نفت بوده و برای توسعه این محصول باید برنامه ریزی و سایستگذاری مناسب شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نبود تدبیر مناسب روند کاهش این منابع آبزیان را شدت بخشیده است و مسئولان ما هیچ کاری در این حوزه انجام نداده اند.

به گفته نظری مهر، اکنون خاویار ایران حرف اول را در جهان می زند و کشورهای دیگر در صحنه رقابت قصد دارند از ایران پیشی بگیرند و حفظ این جایگاه مستلزم برنامه ریزی دقیق است.

نماینده مردم شهرستانهای غرب گلستان در مجلس بیان داشت: باید هرچه سریعتر پرورش ماهیان خاویاری را در سطح وسیعتری شروع کنیم و اجرای این طرح از پتروشیمی مهمتر است.

روند لایروبی رودخانه های گلستان کند است

نظری مهر، لایروبی نشدن رودخانه را از جمله مشکلات و دلایل بروز سیلابها در استان برشمرد و گفت: چند سالی است که کار لایروبی در رودخانه های برخی مناطق استان صورت نمی گیرد و بازسازی نمی شود.

این نماینده مجلس با اشاره به خسارت میلیاردی سیلابها در استان تاکید کرد: با ساخت سد و مدیریت سیلابها می توان این خسارتها را کاهش داد.