وشووکاران عسلویه استحقاق حضور در تیم ملی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی جهانگیری یکشنبه شب در حاشیه برگزاری مسابقات چهارجانبه وشوو در پارس جنوبی با تاکید بر اینکه جوانان عسلویه در رشته وشوو به خوبی پیشرفت کرده اند، اظهار داشت: وشووکاران پارس جنوبی لیاقت حضور در رده های مختلف تیم ملی را دارند .

وی اظهار داشت: امید می رود با پشتکار وشووکاران این منطقه در آینده ای نزدیک شاهد حضور وشووکارانی از این منطقه در سطح مسابقات کشور باشیم.

مسابقات چهارجانبه وشوو به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر با حضور بیش از 70 وشووکار و با حضور چهار تیم پارس جنوبی، کنگان، جم و سیراف در پارس جنوبی برگزار شد .

در پایان این مسابقات تیم پارس جنوبی به مقام اول دست یافت و تیم های کنگان و بندر سیراف در مکانهای دوم و سوم ایستادند. این مسابقات در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان در پردیس ورزشی خلیج نایبند در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار و در پایان حکم قهرمانی، مدال و جوایز ارزشمندی به قهرمانان این رقابتها اهدا شد .

در حاشیه این رقابتها یک دوره کلاس داوری درجه سه وشوو (سبک سانشو) توسط استاد علی جهانگیری مدرس فدراسیون و داور بین المللی وشوو برگزار شد .

10 نفر از پرسنل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و جوانان بومی منطقه عسلویه با شرکت در این کلاس موفق به کسب مدرک شدند .