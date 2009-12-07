83 اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان مرکزی مستقر شدند

حسن احمدی ‌نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این اکیپ‌ها دارای 335 دستگاه ماشین‌آلات راهداری با 460 نیرو هستند.

وی تصریح کرد: همچنین به منظور مقابله با یخبندان سطح جاده‌ها 20 هزار تن نمک و 20 هزار تن ماسه در راهدارخانه‌های استان ذخیره شده است که در صورت لزوم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیرکل راه و ترابری استان مرکزی ادامه داد: عوامل راهداری استان در زمستان امسال با تمام توان و در تمام طول شبانه‌روز در تمام محورها حضور خواهند داشت و مسافران می‌توانند با امنیت خاطر در محورهای مواصلاتی استان تردد داشته باشند.

احمدی‌نوری اظهار داشت: با توجه به وضعیت جاده‌ها در فصل زمستان و لغزنده بودن سطح محور‌ها مردم باید از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و تنها در صورت لزوم اقدام به سفر کنند.

وی با بیان اینکه مردم باید همچنین قبل از حرکت از وضعیت ماشین خود اطلاعات کامل داشته باشند، گفت: سالم بودن موتور خودرو، بخاری، سیستم روشنایی و ... از جمله موارد مهمی است که رانندگان باید قبل از حرکت از آنها مطمئن شوند.

مدیرکل راه و ترابری استان مرکزی یادآور شد: 40 دستگاه ماشین‌ مجهز به سیستم GPD در محورهای مواصلاتی استان برای گشت حضوری فعالیت دارند و هرگونه سانحه و واقعه خرابی ماشین را سرویس‌دهی خواهند کرد.