قلدرمآبی صهیونیسم در ادامه شهرک سازی را باید قاطعانه پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر امروز دوشنبه درمقاله ای با اشاره به ادامه قلدرمآبی های رژیم صهیونیستی در قبال جامعه بین الملل نوشت: بار دیگر "بنیامین نتانیاهو" دربرابر جامعه بین الملل ایستاد و بر ادامه روند شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین تاکید کرد.

به نوشته این روزنامه هیچ شکی نیست که دولت اسرائیل در تلاش برای احداث شمار زیادی شهرک در سرزمین های اشغالی با هدف پیوستن این شهرک ها به رژیم اسرائیل است که با زور و غصب در سرزمین فلسطین تشکیل شد.

حال این سرکشی و برخورد سران صهیونیستی باید مورد توجه سران دولت آمریکا قرار بگیرد که پیش از این برای ادعای کاذب اسرائیل مبنی بر توقف روند شهرک سازی دست می زدند و در پی آن فلسطینیان و اعراب را به نشستن بر میز مذاکرات با طرف صهیونیستی با هدف از بین بردن حق و حقوق فلسطینیان و همچنین عادی سازی روابط بصورت مجانی با اسرائیل فراخوانده بود.

جمهوریت درپایان تاکید می کند: اگر واشنگتن واقعا تمایل به برقراری صلح در خاورمیانه را دارد باید با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله رسانه های گروهی ای که در اختیار دارد؛ اسرائیلی ها را به علت این رفتارهای قلدرمآبانه و سرکشی هایشان تحت فشار قرار دهد. صهیونیست هایی که هر روزه شاهد ارتکاب آنان به جنایت هایی در غزه و در روند یهودی سازی قدس هستیم.