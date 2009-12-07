به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم عظیمی معاون مدیرکل فرهنگی وزارت علوم به ارائه سخنانی درباره فعالیت های دانشجویی و جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان پرداخت و گفت: ما در اداره کل فرهنگی وزارت علوم معتقدیم باید اداره فعالیت های هنری و دانشجویی را به عهده دانشجویان سپرد.

در ادامه عیسی نوری دبیر جشنواره یازدهم به ارائه گزارشی کوتاه از جشنواره پرداخت و در ادامه ستاد برگزاری جشنواره از مجید جوزانی مدیر تماشاخانه های ایرانشهر، وحید لک، آلبرت بیجانیان و داود بنی اردلان تقدیر کرد.

جوزانی در این بخش گفت: چرا باید ما مدیران برای وظیفه ای که انجام می دهیم تقدیر شویم. ای کاش کسانی که جشنواره های عجیب برگزار می کردند برگزاری جشنواره را به دست دانشجویان می سپردند تا شاهد حرفه ای برگزار شدن آن ها باشیم.

در این بخش از مراسم ایرج محمدی بیانیه هیئت داوران بخش خیابانی جشنواره یازدهم را قرائت کرد و برگزیدگان بخش خیابانی معرفی شدند. در بخش ساخت ماسک ضمن تقدیر از لیلا ویسمه برای "ایستگاه" رتبه سوم به سمیه صادق پور برای "دختر" رسید. رتبه دوم نیز به منیر مولوی زاده برای "پیرزن" اهدا شد و معصومه روستا برای "دنگ دنگ" رتبه اول دریافت کرد.

در بخش طراحی بروشور نمایش خیابانی از حسین سامانی برای "و پایان فقط او بود" تقدیر شد. در بخش موسیقی رتبه دوم به محمد نادری برای "دادا مبارک" اهدا شد و گروه موسیقی نمایش "برای خاک" رتبه اول را از آن خود کرد.

در بخش طراحی فضا و ساخت عروسک ضمن تقدیر از سمیرا امیریان برای "پلنگ" رتبه دوم و اول به ترتیب به طاهره فرقانی برای "و پایان فقط او بود" و رضا برات زاده برای "برای خاک" رسید. در بخش عروسک گردانی و بازیگری بخش خیابانی هیئت داوران از سعید کمانی برای "و پایان فقط او بود" تقدیر کرد.

رتبه سوم این بخش به کژوان محمدی برای "توهم تک بعدی" رسید و علی اصغر خطیب زاده برای "حکایتی دیگر" رتبه دوم را از آن خود کرد. هیئت داوران رتبه اول این بخش را به حمید عابدی برای "پلنگ" اهدا کرد. در بخش کارگردانی نمایش های خیابانی هیئت داوران از مهدی ارجمندی برای "دادا مبارک" تقدیر کرد.

در این بخش رتبه های سوم تا اول به ترتیب به جمشید بهرامی برای "توهم تک بعدی"، رضا برات زاده برای "برای خاک" و جواد رادمرد برای "پلنگ" رسید. در بخش طرح و ایده نمایش های خیابانی از علی اصغر خطیب زاده برای "حکایتی دیگر" تقدیر شد. در این بخش طاهره فرقانی و سیدبهیاد نجفی برای "و پایان فقط او بود" رتبه سوم را دریافت کردند.

رتبه دوم به سیدامیر رستگار برای "پلنگ" رسید و رضا برات زاده برای "برای خاک" رتبه اول را از آن خود کرد. هیئت داوران بخش خیابانی یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان جایزه ویژه خود را به نمایش "پلنگ" اهدا کرد و این نمایش را به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بین المللی تهران – مبارک معرفی کرد.

در این بخش از مراسم از بهروز غریب پور کارگردان و مدرس تئاتر و تئاتر عروسکی تقدیر شد. اما به دلیل حضور غریب پور در خارج از کشور ستاد برگزاری جشنواره تصاویری از وی را پخش کرد. در بخش پایانی مراسم اختتامیه نیز برگزیدگان بخش صحنه ای جشنواره معرفی شدند.

در ابتدا برگزیدگان بخش پایان نامه و مقاله معرفی شدند. در این بخش از مهدیه خلج تقدیر شد و رتبه دوم به زهرا رضایی اهدا شد. فاطمه خسروپور نیز رتبه اول این بخش را دریافت کرد. در بخش موسیقی دیپلم افتخار به بامداد افشار برای "عروسی خون" و "فاوست" اهدا شد و عنایت خادم بشیری رتبه اول را برای "دخترای ننه دریا" از آن خود کرد.

در بخش طراحی لباس بخش صحنه ای جشنواره هیئت داوران از پریا علی محمدی برای "سرناد" و سروناز نانکلی برای "جادوگر شهر زمرد" تقدیر کرد. در بخش طراحی صحنه گلاره کرمی برای "خداحافظ آقای بنفش" برگزیده شد. در بخش متن رتبه سوم به مرتضی میرمنتظمی برای "سیاره آدمک های رهگذر" اهدا شد. رتبه دوم این بخش از آن نعیما کرمی برای "سفید مثل ماه، آبی مثل زمین" شد و نسرین خنجری برای "ماه پیشونی چنین بود" رتبه اول را کسب کرد.

در بخش طراحی و ساخت عروسک رتبه سوم به سپیده اقدامی برای "فاوست" اهدا شد و افسانه اعیانی و پریا علی محمدی برای "سفید مثل ماه، آبی مثل زمین" رتبه دوم را دریافت کردند. رتبه اول این بخش نیز به مریم شوقی برای "دخترای ننه دریا" رسید.

در بخش خلاقیت و نوآوری نمایش های صحنه ای جشنواره نیز رتبه سوم به مریم شوقی برای "دخترای ننه دریا" اهدا شد و سارا فعلی و تارا فاتحی برای "همه چیز دارد بهتر می شود" رتبه دوم را دریافت کرد و رتبه اول نیز به محسن رنجبر برای "قطعات" رسید.

در بخش بازی دهندگان عروسک نیز هیئت داوران رتبه سوم را به سامان فرشیدنیا، سپیده اقدامی و شقایق کامیار برای "فاوست" اهدا کرد. در این بخش ساحل اسماعیلی برای "باد شمال و خورشید" رتبه دوم را دریافت کرد و پریا علی محمدی و آزاده بقاییان برای "مرثیه ای برای ک دلقک" رتبه اول را کسب کردند.

در بخش بازیگری صبا جاور برای "دو همان یک است" دیپلم افتخار دریافت کرد و هیئت داوران رتبه اول را به سید امیررضا میرآقا برای "هملت به زبان مردم کوچه و بازار" اهدا کرد. در بخش کارگردانی یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان نیز رتبه سوم به میلاد حسینی و سحر زرندی برای "فاوست" رسید.

حسن خالقی برای "هملت به زبان مردم کوچه و بازار" رتبه دوم را دریافت کرد و رتبه اول به پوپک هیدجی برای "آنتیگون در سرزمین عجایب" اهدا شد. در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره نیز از زهرا رضایی برای "گوهر گمشده"، گلاره کرمی برای "خداحافظ آقای بنفش" و مریم فتحی برای "دلبران" تقدیر شد.

رتبه های سوم تا اول این بخش نیز به ترتیب به شقایق مدی برای "اسکدونه در شهر پروانه ها"، نعیما کرمی برای "سفید مثل ماه، آبی مثل زمین" و نیما دهقانی برای "مورد مشکوک بز زنگوله پا" اهدا شد. رضا کیانیان، مرضیه برومند و حمید جبلی از جمله میهمانان ویژه این مراسم بودند.

یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان از 7 تا 14 آذرماه در تهران برگزار شد.