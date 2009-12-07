حضور کمرنگ فیلمسازان زن در جشنواره بیست و هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در حالی که رخشان بنی‌اعتماد سازنده آثار تحسین شده "زیر پوست شهر"، "نرگس"، "روسری آبی" و "خون‌بازی" یکی از مهمترین غایبان بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر است، دیگر فیلمسازان زن نیز در این ضیافت سینمایی حضوری کمرنگ دارند.

پوران درخشنده اولین کارگردان زن سینمای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فیلم سینمایی "خواب‌های دنباله‌دار" به جشنواره فیلم فجر می‌رود، این فیلم بازگشت درخشنده به سینمایی است که دهه 60 با آن به شهرت رسید، سینمایی که در آن دغدغه‌های نوجوانان و ارتباط آنها با خانواده‌هایشان را مطرح می‌کند.

می‌توان گفت "خواب‌های دنباله‌دار" ادامه مسیری است که این کارگردان و تهیه‌کننده با "پرنده کوچک خوشبختی" و "رابطه" پیموده و در سال‌های اخیر با "بچه‌های ابدی" و "خواب‌های دنباله‌دار" دوباره به آن برگشته است. حضور بازیگران حرفه‌ای و چهره‌های شاخص و فضای فانتزی می‌تواند از امتیازهای فیلم تازه درخشنده باشد، کارگردانی که پارسال با فیلم تحسین شده "بیست" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی در جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

فریال بهزاد هم از چهره‌هایی است که پس از سال‌ها به جشنواره فیلم فجر می‌آید، "به سوی آفتاب" که یک فیلم اجتماعی برای بزرگسالان است و با تجربه‌های قبلی این کارگردان مثل "مرد نامرئی"، "کاکلی" و "دره شاپرک‌ها" تفاوت دارد، برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

فیلم با حضور ستاره‌های سینمای عامه‌پسند در اصفهان فیلمبرداری می‌شود و به نظر می‌رسد کارگردان این فیلم قصد دارد مخاطب گسترده را به سالن‌های سینما بیاورد، بهزاد آخرین فیلمش را 11 سال قبل ساخت، "شور زندگی" که درامی خانوادگی بود در گیشه موفقیت زیادی نداشت و باعث دوری این کارگردان از سینما شد، باید دید "به سوی آفتاب" می‌تواند موفقیتی تازه برای این کارگردان باشد که تلاش می‌کند در دهه 80 مسیر تازه‌ای را در کارنامه‌اش تجربه کند.

به نظر می‌رسد با توجه به حل مشکل تعدادی از فیلم‌های سینمایی برای اکران در دولت دهم، مشکل فیلم سینمایی "تسویه حساب" تهمینه میلانی هم حل شده و فیلم که دو سال است که آماده نمایش شده بدون حاشیه روی پرده می‌رود، "تسویه حساب" یک فیلم کمدی است که در آن میلانی دغدغه‌های همیشگی خود درباره زنان و مردان را مطرح می‌کند.

میلانی پارسال با فیلم پرفروش "سوپراستار" که خود آن را اثری معناگرا می‌داند، در جشنواره فیلم فجر حضور داشت، اگر "تسویه حساب" که داستان و فضایی زنانه دارد در جشنواره روی پرده برود، به دلیل مضمون و فضای آن حرف و حدیث‌های فراوانی به وجود می‌آورد و به یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌های این دوره از جشنواره تبدیل می‌شود.

از میان چهره‌های تازه فیلمسازی، نماینده‌ای در جشنواره امسال حضور ندارد. پریسا بخت‌آور بعد از "دایره زنگی" فیلمی نساخته، شالیزه عارف‌پور که پارسال با "حیران" در جشنواره حضور داشت و فیلمش موفقیت‌های بین‌المللی داشته هم از غایبان جشنواره امسال است.

مونا زندی پس از "عصر جمعه" فیلمی مقابل دوربین نبرده و نیکی کریمی زمستان امسال سومین فیلمش را کارگردانی می‌کند و به عنوان بازیگر در جشنواره حضور دارد. انسیه شاه‌حسینی هم از غایبان جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر است. در حالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان حضوری تاثیرگذار در عرصه کارگردانی داشته‌اند، امسال جشنواره فیلم فجر از حضور کارگردان‌های زن خالی است، به نظر می‌رسد جشنواره امسال جشنواره‌ای مردانه‌ است، اگر چه می‌توان امیدوار بود کارگردان‌های زن حاضر در جشنواره جای خالی همکارانشان را جبران کنند.