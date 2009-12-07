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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۸:۴۶

هفته سیزدهم لالیگا/

گلزنی شجاعی برای اوساسونا

گلزنی شجاعی برای اوساسونا

تیم فوتبال اوساسونا یکشنبه شب در حالی که تا دقایق پایانی دیدار با مالاگا با تک گل مسعود شجاعی، بازیکن ایرانی خود از این تیم پیش بود، گل تساوی را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوساسونا دیشب در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لالیگا با نتیجه تساوی یک بر یک در زمین مالاگا متوقف شد. شجاعی در دقیقه 47 این دیدار تک گل اوساسونا را از زاویه بسته وارد دروازه تیم میزبان کرد و آپونو در دقیقه 83 بازی را به تساوی کشید.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* اسپانیول صفر - راسینگ سانتاندر 4
* رئال مایورکا 4 - رئال زاراگوزا یک
* تنه ریف 2 - گیخون یک
* ویارئال 3 - ختافه 2
* بیلبائو یک - والنسیا 2

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 36 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- رئال مادرید31 امتیاز
3- والنسیا 28 امتیاز
4- سویا 27 امتیاز
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18- راسینگ سانتاندر 10 امتیاز
19- مالاگا 8 امتیاز
20- خه رس 7 امتیاز (یک بازی بیشتر)

کد مطلب 995465

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