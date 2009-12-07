محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر با تشریح آنچه که بر لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی گذشته است، گفت: زمانی‌که لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس نهایی شد، رئیس جمهور به دلیل پیوند آن با بودجه عمومی خواستار استرداد این لایحه شد اما هیئت رئیسه مجلس برای تامین نظر دو طرف، لایحه را به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارجاع داد.

وی افزود: همان زمان این بحث مطرح بود که آیا امکان اصلاح لایحه هدفمندکردن یارانه ها وجود دارد یا خیر؟ و یا می توان به آن ماده الحاقی افزود؟ برهمین اساس، کمیسیون ویژه مجلس بررسی‌های خود را در این باره آغاز کرد.

بی توجهی به توافق دولت و مجلس

فرزین با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون ویژه مجلس با رئیس جمهور برای اصلاح لایحه هدفمندکردن یارانه ها، اظهارداشت: در این جلسه، اعضای این کمیسیون پذیرفتند که این لایحه نیاز به اصلاح دارد و برهمین اساس، کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی‌ بیشتر موضوع تشکیل شد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصریح کرد: سپس کمیته مشترک دولت و مجلس بر سر افزوده شدن ماده الحاقی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها ( تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه ها) برای رفع اختلاف نظر موجود به توافق رسیدند و مقرر شد نمایندگان مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات و دولت درباره ابعاد موضوع نیز به بحث و بررسی بپردازند.

تصمیم غیرمنتظره مجلس

وی تصمیم چهارشنبه صبح هفته گذشته مجلس را غیر منتظره عنوان کرد و گفت: کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس قرار بود ساعت 14 روز چهارشنبه برای رای‌گیری درباره افزودن ماده الحاقی به لایحه هدفمندکردن یارانه ها تشکیل جلسه دهد که به یکباره مجلس صبح همان روز لایحه را به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان تائید نمی کند

فرزین در ادامه سه دلیل آورد که شورای نگهبان لایحه هدفمندکردن یارانه ها را تائید نخواهد کرد. وی گفت: ماده 13 و 16 لایحه هدفمندکردن یارانه ها مغایر یکدیگرند.

ارائه چندین متمم بودجه ای

وی عنوان کرد: اگر لایحه هدفمندکردن یارانه ها به بودجه پیوند بخورد دولت هر سال باید چندین متمم بودجه عمومی به مجلس ارسال کند، زیرا براساس این لایحه، دولت در زمانی که قیمت حامل‌های انرژی بیش از 25 درصد فوب خلیج فارس تغییر کند، مجبور خواهد بود تغییرات قیمتی را اعمال کند، که عملا موجبات ارائه چندین متمم را فراهم می کند.

وی توضیح داد: اگر امسال لایحه هدفمندکردن یارانه ها به همین شکل مصوب شده بود، به دلیل تغییر بیش از 25 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در خلیج فارس، دولت باید چندین متمم بودجه ای به مجلس ارسال می کرد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تاکید کرد برهمین اساس، لایحه هدفمندکردن یارانه ها با پیوند خوردن با بودجه سنواتی قابلیت اجرا نخواهد داشت.