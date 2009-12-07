ارجاع لایحه ساماندهی ناشران و کتابفروشان تهران به کمیسیون فرهنگی شورای شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران با رد مسکوت ماندن این لایحه به دلیل مخالفت اعضای کمیسون عمران این شورا گفت: ما در جلسه هفته گذشته شورای شهر این لایحه را با تمامی بندها و مواردش مطرح کردیم و مخالفت دوستان عضو کمیسون عمران هم تائیدی برای مسکوت ماندن طرح نیست. به همین خاطر و در واقع برای تامین نظر آنها لایحه برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسون فرهنگی ارجاع شد.

وی در خصوص دلایل مخالفت برخی اعضای شورای شهر با لایحه مذکور افزود: حرف دوستان درباره ایجاد مزاحمت کتابفروشیها برای واحدهای مسکونی بود در حالی که نه ما و نه متن لایحه چنین اختیار و اجازه ای را به هیچ ناشر و موزع کتابی نداده و نمی‌دهد و ما نیز بر این مشکلات واقف هستیم.

طلایی اضافه کرد: با این حال سعی می‌کنیم در بررسی مجدد لایحه ساماندهی ناشران، توزیع کنندگان و کتابفروشان با کمک خود دوستان ناشر و کتابفروش نظر اعضای کمیسیون عمران را هم تامین کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران درباره مفاد این لایحه هم گفت: سابقه این موضوع به آغاز کار شورای شهر سوم برمی‌گردد و قرار شد شهرداری لایحه‌ای را برای حل مشکلات سکونتی کتابفروشان و استقرار آنها در واحدهای مسکونی ارائه دهد که این کار بعد از چند بار بررسی و ارجاع نهایتاً با یکسری اصلاحات مطرح شد.

وی همچنین با تاکید بر اولویت مسائل فرهنگی در مدیریت کلانشهر تهران افزود: متاسفانه امروزه دسترسی به مواد مخدر در تهران به مراتب راحت تر از دسترسی به کتاب و در کمین آن است. این در حالی است که کار تولید و فروش کتاب هیچ توجیه اقتصادی ندارد و برخی از همین ناشران فعلی ما به درستی معتقدند اگر به جای این کار سیگارفروشی بکنند صرفه اقتصادی بیشتر برایشان دارد.

طلایی گفت: به دلیل همین مسائل ما به دنبال ایجاد و فراهم کردن تسهیلاتی برای کتابفروشان هستیم تا این مشکل را حل کنیم. چرا که باید هر شهروندی در تهران بتواند به راحتی در محله خود و بدون رفتن به راسته‌هایی مانند روبروی دانشگاه تهران و خیابان کریمخان کتاب و هر محصول فرهنگی دیگر مورد نیاز خود را تامین کند.

وی ادامه داد: تاکید ما برای راه‌اندازی یک کتابخانه یا دست کم یک قرائتخانه در همه پارکهای شهر تهران هم در همین راستا بوده است. شاید این مشکلات به این خاطر است که متاسفانه عرضه محصولات فرهنگی سازماندهی ندارد و متولی خاصی هم ندارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران در پایان با تاکید بر "بررسی مجدد و موشکافانه لایحه ارجاع شده به این کمیسیون" از پیگیری طرح مجدد ان در جلسات آتی شورا خبر داد.

لایحه "ساماندهی فرآیند حمایت از ناشران، موزعین، کتابفروشان" در جلسه هفته گذشته شورای شهر تهران (نشست علنی دویست و چهل و یکم) مطرح شد اما کلیت شورا با آن موافق نبود و این لایحه را برای بررسی بیشتر رد کردند تا در کمیسیون مربوطه، بحث و بررسی بیشتری در مورد آن صورت گیرد.