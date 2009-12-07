به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها پنجشنبه گذشته با حضور 762 کاراته کا در دو بخش کاتای تیمی و انفرادی و کومیته انفرادی در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد.

براساس برنامه ریزی کمیته مسابقات فدراسیون کاراته روز نخست رقابتهای کاتا و سه روز بعد مبارزات کومیته در اوزان مختلف برگزار شد. سالن شهید کبکانیان شرایط برگزاری مسابقاتی با این حجم را نداشت و همین موضوع مشکلاتی را برای مربیان ایجاد کرده بود.

در روز پایانی این مسابقات حضور مهران بهنام فر عضو پیشین تیم ملی و مربی تیم جوانان برای علاقمندان جالب توجه بود. وی دو سال قبل از تیم ملی کناره گیری کرد ولی بعد از دوسال تجربه مربیگری تصمیم به بازگشت به تیم ملی گرفته است.

وی در این مسابقات در وزن 84+ کیلوگرم به روی تاتامی رفت و 6 دور مبارزه کرد که تنها در دیدار پایانی که مشکلات داوری هم در آن مشهود بود مقابل پورشیب بازنده از تاتامی خارج شد. در این وزن پورشیب اول شد. بهنام فر دوم وامیر حسام حسینی و سجاد شیخ زاده هر دو از تهران به مقام سوم مشترک دست پیدا کردند.

در وزن 75- کیلوگرم هم ابراهیم حسن بیگی در مکان نخست ایستاد. هادی داود آبادی از قم دوم شد و رضا عباسی و پیمان حیدری به ترتیب از آذربایجانشرقی و غربی در مکان سوم ایستادند.

اردوی تیم ملی قرار است از هفته آینده در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شود.