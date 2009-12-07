به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این کتاب نسخهای از کتاب "تامرلین و اشعار دیگر" است که در سال 1827 منتشر شده و شامل 40 صفحه میشود.
قیمت این کتاب را 500 تا 700 هزار دلار تخمین میزدند که با قیمت فروخته شده توانسته رکورد قبلی فروش کتابهای ادبیات آمریکایی را بشکند.
از کتاب "تامرلین و اشعار دیگر" کمتر از 40 یا 50 نسخه چاپ شده بود که هم اکنون تنها 12 نسخه از آن باقی مانده است.
ادگارآلن پو متولد 1809 نویسنده داستانهای کوتاه، شاعر، نقاد و ویراستار آمریکایی است. عمده شهرتش به خاطر توسعه بخشیدن به سبکهای ادبی ژانر وحشت و فانتزی است. فضای ترسناک و درونمایه گوتیک حاکم بر آثار او را در ادبیات داستانی آمریکا بیهمتا توصیف کردهاند.
پو علاوه بر اینکه از پیشروان داستانهای پلیسی مدرن محسوب میشود شاعر توانایی نیز بود. پخش مجموعه شعر "کلاغ و شعرهایی دیگر" در سال 1845 برای وی کامیابی و نامآوری به ارمغان آورد. شعرهای او که سرشار از پندارههای پراحساس و جملههای آهنگین و جاندار است جایگاهی سزاوار در ادبیات انگلیسی یافت و به بسیاری زبانهای دیگر از جمله فارسی ترجمه شد.
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