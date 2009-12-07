مورالز پیروز انتخابات ریاست جمهوری بولیوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "اوو مورالز" کشاورز سابق 50 ساله توانست در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی که دیروز یکشنبه برگزار شد 63 آرا را به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش هنوز نتایج رسمی اعلام نشده اما پیش بینی می شود که نتایج رسمی فردا سه شنبه منتشر شود.

همچنین "مانفرد ریس ویلا" نامزد محافظه کاران بولیوی و رقیب اصلی مورالز 23 تا 24 درصد آرا را به خود اختصاص داد.

مورالز یکشنبه شب در کاخ ریاست جمهوری و در جمع طرفداران خود گفت: مردم با حضور گسترده خود نشان دادند که دوباره این احتمال وجود دارد تا تغییراتی در بولیوی انجام شود و ما مسئولیم تا این فرآیند را تسریع بخشیم.

مورالز که به داشتن روحیات ضد آمریکایی مشهور است در دور اول ریاست جمهوری خود تلاش های متعددی را برای سپردن فعالیت های این کشور در بخش انرژی به شرکت های بولیویایی انجام داده است.

مورالز در ماه ها و سالهای گذشته تلاش های زیادی را برای از بین بردن نظام سرمایه داری در بولیوی انجام داده که همین امر تنش های سیاسی متعددی را برای وی در داخل کشور به وجود آورد.