ایران جزء 8 کشور آلاینده گلخانه ای جهان است

دکتر اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه آمارهای منتشر شده در بانک جهانی و موسسات محیط زیستی نشان می دهد ایران سهم بالایی در آلاینده های گلخانه ای جهان دارد و بعد از کشورهای تولید کننده بزرگ در تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین موثر بوده است.

این استاد دانشگاه گفت: مصرف انرژی در ایران 5/2 برابر کشور صنعتی ژاپن است. در ایران سوخت زیادی مصرف می شود و انرژی الکتریسته و فسیلی قابل توجهی هدر می رود. چنانکه آمارها نشان می دهد تمام هدر رفتهای انرژی در ایران در حد رکوردهای جهانی است.

کهرم با انتقاد از مسئولان محیط زیست کشور اضافه کرد: تاکنون هیچ برنامه ای برای شرکت در اجلاس کپنهاگ از سوی سازمان محیط زیست و یا دفاتر مرتبط با تغییرات اقلیمی در ایران اعلام نشده است و اساساً این سازمانها در این خصوص بی برنامه هستند و من نشنیده ام که با کسی مشورتی شده باشد و یا تیمی کارشناس برای شرکت در این اجلاس معرفی شده باشد.

مصرف انرژی در ایران 5/2 برابر کشور صنعتی ژاپن است. در ایران سوخت زیادی مصرف می شود و انرژی الکتریسته و فسیلی قابل توجهی هدر می رود دکتر کهرم

این کارشناس مسائل زیست محیطی تاکید کرد: گاهی تیمی را می فرستند که حتی زبان انگلیسی هم بلد نیستند. امیدواریم شرکت کنندگان ایرانی تنها تماشاچی نباشند و از کلی گویی هم پرهیز کنند. ایران در پروتکل کیوتو تیمی منفعل داشت و هیچ نظم و برنامه ای در کار نبود. دکتر اسماعیل کهرم با تاکید بر اینکه ما همه ساکن یک کشتی هستیم و هر کس این کشتی را سوراخ کند همه ما را غرق می کند، ایران را نیز متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان دانست و افزود: همه جهان از این پدیده متاثر شده است و ما باید به طور موثر در این اجلاس شرکت کنیم.

پیش از این رئیس مرکز ملی تغییرات آب و هوایی و نماینده ایران در اجلاس کپنهاگ گفته بود: میزان تولید گازهای گلخانه ای ایران به نسبت تولید اقتصادی و سرانه جمعیت بسیار بالا است و باید زنگ خطر را به صدا درآورد.



دکتر محمد سلطانیه در نشستی خبری پیش از حضور در اجلاس بین المللی تغییرات اقلیمی جهان در کپنهاگ با اعلام اینکه 60 الی 70 درصد دلیل غلظت گازهای گلخانه ای در جهان مربوط به مصرف انرژی است افزود: این رقم در کشور ما به 75 درصد می رسد که نسبت به مصرف کشورهای با سوخت فسیلی رقم بالایی است.