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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۸

هفته پانزدهم لیگ برتر/

تاتنهام فرصت صعود به رده سوم را از دست داد

تاتنهام فرصت صعود به رده سوم را از دست داد

تاتنهام در دیدار با اورتون با نتیجه تساوی به کار خود پایان داد تا فرصت صعود به رده سوم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر را از دست بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاتنهام در دیدار با اورتون در ورزشگاه "گودیسون پارک" با تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان داد و در رده چهارم جدول رده بندی رقابت ها باقی ماند.

لوییس ساها و تیم کاهیل در دقایق 78 و 86 برای اورتون گل زدند و گل های تاتنهام را جرمان دفو (47) و داوسون (59) به ثمر رساندند. فولهام هم با تک گل بابی زامورا در دقیقه 7 مقابل میهمان خود ساندرلند پیروز شد.

جدول رده بندی:
1- چلسی 36 امتیاز
2- منچستریونایتد 34 امتیاز
3- آرسنال 28 امتیاز - یک بازی کمتر
4- تاتنهام 27 بازی
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18- وولورهمپتون 13 امتیاز
19- بولتون 12 امتیاز
20- پورتسموث 10 امتیاز

کد مطلب 995481

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