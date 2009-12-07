تاتنهام فرصت صعود به رده سوم را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاتنهام در دیدار با اورتون در ورزشگاه "گودیسون پارک" با تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان داد و در رده چهارم جدول رده بندی رقابت ها باقی ماند.

لوییس ساها و تیم کاهیل در دقایق 78 و 86 برای اورتون گل زدند و گل های تاتنهام را جرمان دفو (47) و داوسون (59) به ثمر رساندند. فولهام هم با تک گل بابی زامورا در دقیقه 7 مقابل میهمان خود ساندرلند پیروز شد.

جدول رده بندی:

1- چلسی 36 امتیاز

2- منچستریونایتد 34 امتیاز

3- آرسنال 28 امتیاز - یک بازی کمتر

4- تاتنهام 27 بازی

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18- وولورهمپتون 13 امتیاز

19- بولتون 12 امتیاز

20- پورتسموث 10 امتیاز