جامعه دانشجویی فارغ از نگرشهای سیاسی برای جهش علمی کشور تلاش کند

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه دانشگاه در وهله اول جای دانش اندوزی است، افزود: تبدیل شدن به قدرت اول در خاورمیانه در افق چشم انداز فرایند بزرگ و مبارکی است که با وجود نسل تحصیلکرده و توانمند میسر است و این امر باید توسط قشر دانشجو در مقطع کنونی زمینه سازی شود.

وی توسعه و پیشرفت کشور در طی سالهای بعد از انقلاب را یادآور شد و ادامه داد: در مقطع کنونی از تاریخ ایران اسلامی شاهد دستاوردهای بزرگ و ارزشمند در بخش های مختلف هستیم که توجه به این امر اراده نظام اسلامی در زمینه توجه به فرآیند توسعه علمی کشور را یادآور می شود.

نصیری قیداری با تاکید بر اینکه کسی مخالف ورود دانشجویان به مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیست، توجه به این بخش ها را به عنوان یک نیاز اساسی برای قشر دانشجو مورد تاکید قر داد و اولویت اول برای دانشجویان را توسعه علم آموزی دانست.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: تلاش در راستای کسب علم و دانش به عنوان اولویت اساسی جامعه دانشجویی کشورمان باید مطرح باشد.

نصیری قیداری افزود: دانشجویان باید 90 درصد فعالیتهای خود را صرف فعالیتهای علمی و تحصیلی کنند و در کنار آن تنها 10 درصد را در حوزه های اجتماعی و سیاسی معطوف کنند.

نصیری قیداری، پرداختن به مسائل و مباحث سیاسی را در یک فضای آرام و بدون تنش مورد تاکید قرار داد و گفت: نبود احزاب و عدم توجه به تقویت احزاب در کشور موجب شده که فعالیتهای سیاسی در کشور شکل و صورت خوبی نداشته باشد و در قالب جنجال باشد و موجب شده دانشگاه ها محل رقابتهای سیاسی باشند.

وی، داشتن فعالیت سیاسی در یک چارچوب خاص و تعریف شده را یک امر مهم و تاثیرگذار در فعالیتهای سیاسی دانشجویان دانست و گفت: در صورت وجود احزاب و تشکلهای سیاسی قوی و ریشه دار در کشور دانشجویان در چارچوب احزاب و تشکل های سیاسی قانونی به فعالیت می پردازند.

استاد دانشگاه های ایران با بیان اینکه رقابتهای سیاسی و ورود آنها به فضای علمی دانشگاه ها به این مجموعه ها آسیب جدی وارد می کند، تاکید کرد: نبود احزاب موجب سخیف بودن و عدم برخورداری از عمق و ریشه در فعالیتهای سیاسی باشد و هم اینکه دانشگاه ها محلی برای رقابتهای سیاسی شوند.

نصیری قیداری، خواستار توجه جدی مسئولان کشور به تجربه دنیا در خصوص شکل گیری احزاب و توجه به موارد مورد تاکید در قانون اساسی و قرآن در خصوص احزاب شد و گفت: شکل گیری احزاب قدرتمند و قوی در کشور باید مورد توجه جدی مسئولان کشور باشد و مطمئن باشیم که از احزاب منطقی هیچ وقت برای کشور آسیبی نخواهد رسید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ایجاد کرسی های آزاد اندیشی را در دانشگاه ها یک نیاز اساسی و مهم عنوان کرد و تاکید کرد: دانشجویان و اساتید باید در روند تضارب آرا و نظرات افکار و نظرات بدیع و جدید را ایجاد نمایند و روشهای نو و جدید رشد و تعالی افراد را فراهم می کنند.

نصیری قیداری، مقطع کنونی در کشور را بهترین فضا برای ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها دانست و گفت: با توجه به فضای موجود در دانشگاه ها ایجاد کرسی های آزاد اندیشی باید هرچه زودتر در دانشگاه ها صورت بگیرید.

وی با بیان اینکه در راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی صاحبان فکر و اندیشه باید یک سری قواعد را بپذیرند و به آنها توجه و تاکید داشته باشند، افزود: امکان دارد در صورت راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی مسائل موجود در دانشگاه ها با فضای بازتر موجب ایجاد کینه توزی و تنش در فضای دانشگاه ها شود.