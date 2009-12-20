میری با "کتاب قانون" برای کارگردانی "گاوصندوق" انتخاب شد

مصطفی عزیزی درباره همکاری با امیر عربی در نوشتن فیلمنامه "گاوصندوق" به خبرنگار مهر گفت: ابتدا قرار بود مجموعه طنز برای ماه رمضان تهیه کنم. تا اینکه از میان طرح‌های مختلفی که عربی به دفترم فرستاده بود، طرحی را انتخاب کردم. البته طرح او در "گاوصندوق" خیلی تغییر کرد و تنها موضوع او مورد استفاده قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: همچنین برای کارگردانی پروژه از علیرضا افخمی دعوت به همکاری و چند جلسه هم با او صحبت کردم، اما بعد از مدتی درگیر پروژه "پنجمین خورشید" و همکاری‌اش با ما منتفی شد. ما هم تصمیم گرفتیم مجموعه را برای بعد از ماه رمضان تهیه کنیم و همراه عربی شروع به نگارش مجموعه "گاوصندوق" کردم.

عزیزی درباره بهره بردن از نظرات میری گفت: وقتی میری برای کارگردان انتخاب شد فیلمنامه آماده بود. البته تا لحظه‌ای که "گاوصندوق" جلوی دوربین برود، بارها فیلمنامه را بازنویسی کردیم و تفاوت این پروژه با دیگر مجموعه‌های تلویزیون این بود که ما با یک فیلمنامه آماده کار خود را آغاز کردیم و فقط اصلاحات کمی انجام شد که آن هم به خاطر تغییر لوکیشن بود.

وی درباره انتخاب میری گفت: آقای میری علاقمند به ساخت مجموعه بودند و من هم دوست داشتم با او همکاری کنم، چرا که او کارگردانی متبحر است و امتحان خود را به خوبی پس داده است. اما ابتدا تردید داشتم که آیا او می‌تواند در کار طنز هم موفق باشد یا نه. اما وقتی فیلم سینمایی "کتاب قانون" او را دیدم، متوجه نگاه خوب او در طنز شدم.

این تهیه‌کننده درباره تعدد بازیگران و لوکیشن‌های‌ "گاوصندوق" گفت: سعی کردیم در فیلمنامه شخصیت‌ها رها نشوند و هر کدام اگر یک پلان هم بازی دارند، بی‌هدف در آن پلان حضور نداشته باشند. البته اگر هر تهیه‌کننده دیگری بود حاضر به تولید این مجموعه به خاطر تعدد بازیگران و پرلوکیشن‌ بودن آن نمی‌شد، چون به لحاظ هزینه و... مشکلات زیادی داشت.

عزیزی درباره استفاده از بازیگران تئاتر افزود: اصرار داشتم از بازیگران تئاتری استفاده کنم تا دیالوگ‌ها به خوبی بیان شود. من تئاتر را دوست دارم و در مجموعه‌ها سعی می‌کنم از بازیگران تئاتر استفاده کنم، چون استعداهای خوبی در تئاتر می‌بینم که یا کشف نمی‌شوند یا دیر کشف می‌شوند.

وی ادامه داد: به همین دلیل افشین هاشمی، سیامک صفری، پیام دهکردی، حمید ابراهیمی و... را انتخاب کردم. حبیب رضایی در انتخاب بازیگران کمک زیادی به ما کرد و خوشبختانه توانستیم بازیگران مد نظر را انتخاب کنیم. گرچه برخی مثل دهکردی و صفری سر اجرای تئاتر هم بودند، اما با برنامه‌ریزی دوستان توانستیم آنها را جذب کنیم.

عزیزی درباره تعلیق کم قصه "گاوصندوق" توضیح داد: این مجموعه کمدی رومانتیک است و سعی کرده‌ایم قصه برای مخاطب جذابیت داشته باشد. البته به مرور که قصه جلوتر رفت بینندگان در هر قسمت با شوک‌های جدیدی رو به رو شدند. در مجموعه قصه‌های فرعی هم بی‌ربط گذاشته نشده و در نهایت مشخص می‌شود تمام داستان‌های فرعی هم ربطی با داستان اصلی داشتند.

رضا بابک، فرهاد اصلانی، خاطره حاتمی، آزاده صمدی، سیروس گرجستانی، سروش صحت، الهام پاوه‌نژاد، بهاره رهنما و... دیگر بازیگران مجموعه تلویزیونی "گاوصندوق" هستند که از شبکه سه روی آنتن رفته است.