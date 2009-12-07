داودی رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در حکم انتصاب پرویز داودی آورده است: نظر به ضرورت مطالعات راهبردی و آینده شناسی در امور سیاسی بین المللی و داخلی و بهره گیری از آراء و عقاید اندیشمندان و صاحبنظران در امور راهبردی، بدینوسیله جنابعالی را که از اندیشمندان کشور می باشید با حفظ سمت به عنوان "رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" منصوب می نمایم.

امروز ملت ایران در آ‌ستانه شکوفایی و ورود به دوران پر افتخار و جهان در آستانه عبور از یک مقطع پر مشکل تاریخی است و این خود مأموریت و مسولیت ملت ایران را سنگین تر می نماید. انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از متفکران و صاحبنظران متعهد و دلسوز نسبت به مطالعه و بررسیهای همه جانبه شرایط جاری کشور و جهان و ارائه راهبردهای لازم در زمینه های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی برای نیل به حیات طیبه الهی اقدام فرمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در خدمت خالصانه و تلاش مؤثر در تحقق اهداف دولت اسلامی،عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی کشور موفق باشید.

