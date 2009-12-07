به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگوی زنده با رادیوی سراسری در پاسخ به سئوالی درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: هم اکنون در انتظار اظهار نظر شورای نگهبان درباره این طرح هستیم.

در همین حال، محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با بیان اینکه تصمیم چهارشنبه گذشته مجلس درباره لایحه هدفمندکردن یارانه ها "غیر منتظره" بود، پیش بینی کرده است: شورای نگهبان بنا به سه دلیل لایحه هدفمندکردن یارانه ها را تائید نخواهد کرد.

این درحالی است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مهلت 10 روزه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در شورای نگهبان اظهار نظر کرد که اجمالاً با بررسی‌های اولیه لحاظ حداقلی از ایرادات در این لایحه پیش‌بینی می‌شود .

همچنین غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره وضعیت فعلی طرح هدفمند کردن یارانه ها و اختلاف نظر بین دولت و مجلس و حل آن توسط شورای نگهبان گفته است: این مشکل را شورای نگهبان نمی تواند حل کند لایحه به شورای نگهبان ارسال شده، منتهی شورای نگهبان از منظر قانون اساسی و موازین شرعی مسئله را بررسی می کند و موضوع اختلاف دولت و مجلس از منظر دیگری است.

مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته لایحه هدفمندکردن یارانه ها را بدون تامین نظر دولت به شورای نگهبان ارسال کرد.

