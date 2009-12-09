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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ریشه اغلب معضلات اجتماعی کشور حاشینه نشینی در مناطق شهری است

ریشه اغلب معضلات اجتماعی کشور حاشینه نشینی در مناطق شهری است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون وزیر مسکن و شهرسازی ریشه از عوامل اصلی بروز معضلات اجتماعی را حاشیه نشینی در مناطق شهری دانست.

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: عامل اصلی بخش زیادی از معضلات اجتماعی در جامعه وجود حاشیه نشینی در مناطق شهری است و به هیمن دلیل ساماندهی این مناطق در اولویت برنامه های وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر بروز مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه، وجود حاشیه نشینی باعث بر هم خوردن سیمای شهر شده و هزینه های بسیار زیادی را در بخشهای مختلف به ویژه وقوع حوادث غیرمترقبه برای دستگاه های دولتی به وجود می آورد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهری خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی با استفاده از اعتبارات بانک جهانی کار توانمندسازی حاشیه نشینی را در پنج شهر سنندج، کرمانشاه، تبریز، زاهدان و بندرعباس در حال انجام دارد که همزمان با این مهم نیز در سایر شهرهای کشور برنامه های با استفاده از اعتبارات وزارت مسکن و شهرسازی در حال انجام است.

صادقی با اشاره به برنامه های توانمندسازی حاشیه نشینی در شهرهای مختلف کشور عنوان کرد: در جریان اجرای این طرح در ابتدا مطالعات کامل امکان سنجی و اثر بخشی مورد توجه قرار گرفته و سپس برنامه های مختلفی در حوزه های اشتغال، کارآفرینی، آموزش و مسائل بهداشتی و درمانی به اجرا گذاشته می شود.

وی یکی از مهمترین برنامه های توانمندسازی حاشیه نشینی در شهرها را تقویت زیرساختهای آموزشی و توجه به مسائل بهداشتی و درمانی خواند و افزود: ساخت مدارس و اماکن فرهنگی، برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی و فنی و حرفه ای بر اساس استعدادهای منطقه، ایجاد مراکز تفریحی و رفاهی و همچنین ساخت مراکز بهداشتی و درمانی با هدف ارتقاء سلامت ساکنین حاشیه شهرها از جمله مهمترین بخش های این طرح به شمار می رود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهری یادآور شد: در حال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اعتباراتی که از سوی بانک جهانی برای جرای طرح توانمندسازی این پنج شهر در نظر گرفته در سایر استانهای کشور نیز برنامه های خود را آغاز کرده و با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی به ویژه شهرداری ها در حال انجام است.

صادقی افزایش همکاری بین دستگاه ها و سازمان های دولتی متولی امور شهری را برای اجرای هر چه بهتر این طرح خواستار شد و بیان داشت: وزارت مسکن و شهرسازی با هدف ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین بخشی اقدام به راه اندازی ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی نموده است و این ستاد با عضویت تمامی دستگاه های دولتی متولی در امور شهری و با حضور سازمان های مردم نهاد جلسات خود را برگزار می کند.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما برای اجرای طرح توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی نبود شبکه های آب، فاضلاب، برق و گاز و یا پوسیدگی آنهاست که لازم است دستگاه های خدمات رسان به ویژه وزارت نیرو با نگاهی جامع تر به این مهم توجه نماید.

صادقی در پایان گفت: خوشبختانه با توجه به اقدامات مختلفی که در کشور صورت گرفته روند افزایشی حاشیه نشینی در شهرها تقریبا متوقف شده و امیدواریم که با همکاری و تعامل تمامی دستگاه های دولتی حاشیه های موجود را به گونه ای ساماندهی کنیم که طی سالهای آینده دیگر معضلی با این وضعیت وجود نداشته باشد.

کد مطلب 995494

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