رم دربی شهر رم را با پیروزی پشت سرگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که شب گذشته در ورزشگاه المپیک شهر رم برگزار شد، نیکلا ریتزولی، داور دیدار، در دقیقه 13 مسابقه مجبور شد برای مدت 10 دقیقه بازی را به دلیل پرتاب مواد محترقه به داخل زمین، متوقف کند. تیم رم در دقیقه 78 این دیدار توسط "مارکو کاستی" به گل دست پیدا کرد تا برنده دربی شود.

دیوید پیزارو از تیم رم در دقیقه 89 این دیدار به دلیل دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارهای هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا نتایج زیر حاصل شد:

* بولونیا 2 - اودینزه یک

* لیورنو صفر - کیه‌وو 2

* پالرمو 2- کالیاری یک

* سیه نا 3 - کاتانیا 2

* فیورنتینا 2 - آتالانتا صفر

* ناپولی 3- باری 2

* جنوآ 2 - پارما 2



جدول رده بندی:

1- اینتر 35 امتیاز

2- میلان 31 امتیاز

3- یوونتوس 30 امتیاز

4- پارما 25 امتیاز

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18- لیورنو 12 امتیاز

19- کاتانیا 9 امتیاز

20- سیه نا 9 امتیاز