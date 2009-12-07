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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

دوره مربیگری پیشرفته باشگاه فولاد آغاز شد

دوره مربیگری پیشرفته باشگاه فولاد آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: یک دوره مربیگری تیم های پایه به میزبانی باشگاه فولاد خوزستان از امروز در اهواز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این دوره زیر نظر کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران و با هماهنگی هیئت فوتبال استان خوزستان در محل ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان در اهواز و به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان برگزار می شود و مخصوص مربیان تیم های پایه بین سنین 9 تا 19 سال است.

در این دوره مربیگری پیشرفته که از امروز آغاز و تا چهارشنبه هجدهم آذرماه جاری ادامه خواهد داشت بیش از 40 نفر از مربیان تیم های پایه استان خوزستان و به خصوص باشگاه فولاد خوزستان شرکت خواهند کرد.

سال گذشته هم در چنین روزهایی باشگاه فولاد دوره مربیگری پیشرفته ای را برای مربیان تیم های پایه خود برگزار کرد.

آن دوره زیر نظر یک مدرس بین المللی برزیلی برگزار شد.

کد مطلب 995498

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