سد جره رامهرمز اوایل دی ماه آبگیری می شود

سید مجتبی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: پس از آبگیری مخزن این سد که عملیات احداث آن از اوایل سال 75 آغاز شده، آبگیری مرحله دوم در تراز بالاتر به گنجایش 240 میلیون متر مکعب از تیرماه 89 به بعد قابل دستیابی است.



وی اظهار داشت: اجرای این سد، تاکنون 900 میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی هزینه در پی داشته و سال 1390 به بهره برداری کامل می رسد. مخزن این سد اکنون در این مرحله حداکثر تا 60 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند.

سرپرست سازمان آب و برق خوزستان از مزایای احداث این سد به تامین آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی دشت رامهرمز به وسعت 22 هزار و 300 هکتار، کنترل سیلاب رودخانه زهره و امکان تولید انرژی برق آبی به میزان 48 گیگاوات ساعت در سال اشاره کرد.

نبوی گفت: با بهره برداری کامل این سد، چهار هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، گردشگری و صنایع جانبی ایجاد خواهد شد.

سد خاکی جره با هسته رسی، تاجی به طول 733 متر و مخزنی به ظرفیت 260 میلیون مترمکعب دارد. حجم بدنه خاکی این سد شش میلیون و 200 هزار متر مکعب بوده و ظرفیت تخلیه سیلاب آن حداکثر پنج هزار و صد مترمکعب در ثانیه است.

سد مخزنی جره به عنوان یکی از پروژه های سازمان آب و برق خوزستان در 35 کیلومتری شمال شرقی رامهرمز آماده آبگیری است. این سد به عنوان پنجمین سد خاکی استان خوزستان از لحاظ جنس و ابعاد (بعد از سدهای کرخه، مارون، مسجدسلیمان و گتوند علیا) است.