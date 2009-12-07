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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۲

تیموری هفته آینده در "به سوی آفتاب" مقابل دوربین می‌رود

تیموری هفته آینده در "به سوی آفتاب" مقابل دوربین می‌رود

یوسف تیموری هفته آینده در فیلم سینمایی "به سوی آفتاب" به کارگردانی فریال بهزاد مقابل دوربین می‌رود.

غلامرضا آزادی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: بیش از 30 درصد از فیلمبرداری این فیلم تمام شده، امروز نماهای خارجی را با حضور نیوشا ضیغمی، حامد کمیلی و آناهیتا نعمتی فیلمبرداری می‌کنیم. هفته آینده یوسف تیموری به گروه اضافه می‌شود، او با کمیلی و نعمتی همبازی است.

وی افزود: این هفته تدوینگر فیلم مشخص می‌شود به دلیل نزدیک بودن به جشنواره فیلم فجر تدوینگران حرفه‌ای مشغول به کار هستند و نمی‌توانند به موقع فیلم را به جشنواره برسانند، اما ما طبق برنامه پیش رفته‌ایم و امیدواریم با تعیین تدوینگر این فیلم را به جشنواره برسانیم.

عوامل این فیلم عبارتند از صدابردار: حمیدرضا اسلامی‌نژاد، دستیار اول وبرنامه‌ریز: سپهر میکائیلیان، منشی صحنه:زهره جعفری، دستیاران فیلمبردار: کامیار شیثی، علی کرمی، ایرج کرمی، مجید مهربان، عکاس: حبیب مجیدی، طراح لباس: هایده مرندی، مدیر صحنه: منیر بازرگان، طراح گریم: محمدرضا قومی، دستیاران صحنه: هایده مرندی، یوسف پناهی.

 

کد مطلب 995501

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