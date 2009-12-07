غلامرضا آزادی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: بیش از 30 درصد از فیلمبرداری این فیلم تمام شده، امروز نماهای خارجی را با حضور نیوشا ضیغمی، حامد کمیلی و آناهیتا نعمتی فیلمبرداری می‌کنیم. هفته آینده یوسف تیموری به گروه اضافه می‌شود، او با کمیلی و نعمتی همبازی است.

وی افزود: این هفته تدوینگر فیلم مشخص می‌شود به دلیل نزدیک بودن به جشنواره فیلم فجر تدوینگران حرفه‌ای مشغول به کار هستند و نمی‌توانند به موقع فیلم را به جشنواره برسانند، اما ما طبق برنامه پیش رفته‌ایم و امیدواریم با تعیین تدوینگر این فیلم را به جشنواره برسانیم.

عوامل این فیلم عبارتند از صدابردار: حمیدرضا اسلامی‌نژاد، دستیار اول وبرنامه‌ریز: سپهر میکائیلیان، منشی صحنه:زهره جعفری، دستیاران فیلمبردار: کامیار شیثی، علی کرمی، ایرج کرمی، مجید مهربان، عکاس: حبیب مجیدی، طراح لباس: هایده مرندی، مدیر صحنه: منیر بازرگان، طراح گریم: محمدرضا قومی، دستیاران صحنه: هایده مرندی، یوسف پناهی.