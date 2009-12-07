سالانه 30 هزار پرواز از فرودگاه هاشمی نژاد مشهد انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن اسماعیلی شامگاه یکشنبه در مراسم روز جهانی هواپیمایی کشوری در جمع کارکنان فرودگاه هاشمی نژاد افزود: روز هواپیمایی کشوری بهانه ای برای تقدیر و معرفی کارکنان و پرسنل است چرا که این افراد با وجود شرایط سخت و طاقت فرسا ضمن داشتن صبر و حوصله جهت ارائه بهترین خدمات و امکانات به زائران و مسافران اقدام می کنند.

مدیرکل فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد، کار در صنعت هواپیمایی را جمعی دانست و گفت: صنعت هوایی به توجه به حساسیتهای خاص و سخت بودن آن کار جمعی و گروهی را می طلبد تا در این کار و با هماهنگی و حضور دستگاهها و بخشهای مختلف و مرتبط بتواند از جهت تکریم ارباب رجوع و خدمات دهی قدم های موثر و ویژه ای را بر دارد.

اسماعیلی به اعزام و بازگشت کاروانهای تمتع اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور کثیر مردم در این امر، سالن ویژه حج به بهره برداری رسید تا با اهدا این سالن بتوانیم ترافیک و شلوغی در فرودگاه را کاهش دهیم و هر روز شاهد توسعه بیشتر این بخش باشیم.

وی در خصوص ویژگیهای این سالن ادامه داد: سالن ویژه حج با چهار میلیون تومان هزینه، 2.5 سال کار اجرایی در فضایی به مساحت 10 هزار متر مربع محدوده داخلی و حواشی بیرونی 50 هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

اسماعیلی ضمن اشاره به توسعه این سالن خاطرنشان کرد: این سالن در سال آینده با توسعه 90 درصدی در امتداد سالن فعلی به 60 هزار مسافر ارائه خدمات خواهد داد که استفاده از آن برای سه منظور ورود، خروج و مستقلان حج و با ایجاد سقفهای کاذب جهت حذف همهمه و پژواک شکل می گیرد.

مدیر کل فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد، همچنین به سند چشم انداز 20 ساله در خصوص صنعت هوایی و فرودگاهی اشاره کرد و گفت: تعداد زائرین جابجا شده از این فردودگاه دو میلیون و 300 هزار نفر مسافر بوده که در حال حاضر این تعداد به پنج میلیون نفر افزایش یافته است که در برنامه های آتی آن تعداد زائر از پنج میلیون نفر به هشت، 12، 16 و در نهایت 30 میلیون زائر خواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دارای 22 پرواز خارجی و 32 پرواز داخلی است که روزانه به طور میانگین 100 پرواز را انجام می دهد.