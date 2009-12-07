7.1 میلیون تن فولاد خام تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، از کل فولاد خام تولیدی، 47 درصد مربوط به شرکت فولاد مبارکه، 23 درصد فولاد خوزستان، 20 درصد ذوب‌آهن اصفهان و 10 درصد شرکت ملی فولاد است.

همچنین میزان تولید محصولات فولادی در دوره مورد گزارش در مجموع به شش میلیون و 597 هزار و 215 تن رسید. از این میزان، معادل 1/45 درصد مربوط به تولیدات شرکت فولاد مبارکه، 7/28 درصد شرکت ملی فولاد، 26 درصد ذوب‌آهن اصفهان و 2/0 درصد فولاد اکسین است.

میزان صادرات فولاد در هشت ماهه امسال در مجموع به 710 هزار و 304 تن به ارزش 303 میلیون و 842 هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 53 درصد افزایش داشت. میزان تولید فولاد خام و محصولات فولادی در آبان‌ماه 88 به ترتیب برابر با 833 هزار و 677 تن و 772 هزار و 971 تن بود.

